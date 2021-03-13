國泰2月日均載客8個月低 預告3月再跌

單日曾見348人次新低

國泰2月份收入乘客千米數按年減少98%，乘客運載率下跌39.2個百分點至13.9%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.4%。貨運方面，2月運貨量8.22萬公噸，按年跌30.7%，運載率上升13個百分點至79.5%；以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減38.3%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，自2月20日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響客運服務能力；况且春節假期的客運需求亦非常疲弱，2月22日曾錄得348名乘客的新低。

標普：國泰業務成太古關鍵風險

國際評級機構標普昨日報告指出，太古集團（0019）去年表現優於預期，一來飲料業務有強勁復蘇；二來來自香港辦公室的投資組合回報理想，令集團整體租金收入在疫情下仍幾乎持平，剝離資產套現及償還債務亦令債務情况改善。

不過，報告亦指出，集團旗下國泰業務的不確定性，是否需要太古再提供資金援助，會是集團關鍵風險之一；此外，雖然辦公物業組合迄今維持良好表現，但來自零售的租金收入料將跌8%至11%，令集團新一年的​​整體出租率和租金收入壓力將愈來愈大。

另外，機管局昨日公布，香港國際機場2月旅客人數錄4.7萬人次，按年跌97.5%；飛機起降量合共8475架次，按年跌53%；貨運輸送量31萬公噸，按年升23.3%。