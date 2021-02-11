百度首日孖展298億 超購20倍

匯豐中銀特平孖展息兼免手續費

大型銀行依然為百度推出特平息率，加入戰團「搶客」。匯豐客戶借孖展金額超過300萬元，可享0.8厘息，低於此金額則提供1厘息。而中銀則提供0.68厘息，最多借九成。兩大行亦豁免認購新股手續費。

百度入場費為14,898.64元，招股期至下周三（17日）截止。輝立證券企業融資主任陳英傑表示，百度孖展反應與預期相符，相信因近期科技股波動，多數客希望「睇定啲」。昨日路透旗下IFR則引消息稱，百度首日國際配售認購已足額。

汽車之家暗盤升4%至7%

汽車之家（2518）下周一（15日）將掛牌，昨日暗盤升4%至7%不等。於輝立暗盤，汽車之家升6.9%，報188.5元。每手100股帳面賺1220元。本次僅有3名「頂頭槌飛」大戶，每人獲分配多達1554手。按輝立暗盤價計，每人帳面賺近190萬元。假設大戶借孖展入飛，計息期7日，息率3厘，扣除孖展息成本仍賺近170萬元。汽車之家有3.8萬人認購，公開發售超購9.7倍，一手中籤率35%，認購100手才穩中一手。

內地「獨角獸」曠視科技（Megvii ）前年起盛傳上市，昨日向上海科創板遞表，擬發行中國存託憑證（CDR），集資規模60.18億元（人民幣，下同），保薦人為中信證券。曠視擬發行2.53億股B類股，作為日後轉換CDR的基礎股票，1股股票將等於1股CDR。

資料顯示，曠視去年首9個月收入錄得7.16億元，期內股東應佔虧損高達28.46億元，至今未有盈利。集團擬採用同股不同權（WVR）架構，3名創辦人印奇、唐文斌、楊沐均將持有A類股，每股10票。

曠視科技擬科創板發CDR上市

曠視科技前年曾向港交所遞表，但同年捲入新疆風波。美國商務部指控其提供科技，監控新疆穆斯林，並向其施加制裁。公司在港申上市資料去年已失效，暫時顯示未再有向港交所提交表格。

明報記者