友邦騰訊大跌拖累 港股現死亡交叉

國指跌167點或1.48%，報11,172點；恒生科技指數收報8456點，跌2.13%，3周累跌2104點或19.9%。恒指公司季檢收市後生效，全日成交金額2254億元，北水合計淨流入32.05億元，連續兩日錄得淨流入。

個股方面，宣布百億元回購的小米（1810）收市升4.12%至22.75元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）績後跌5.33%，收報96元，是跌幅最大的藍籌，且拖低恒指157點；騰訊跌4.4%，拖低大市131點；美團（3690）亦跌3.37%至333元。恒指夜期仍未止跌，至昨晚11時報28,687點，低水53點。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指出，亞洲股市最大風險是美國息率過快上升，過去亞股上升動力之一是美元貶值，大量資金流向新興市場尋找機遇，該行預計美元整體偏弱的趨勢未變，資金較大機會繼續流向高增長市場尋找出路。

泡泡九毛九恒大物業納港股通

上交所宣布，調整港股通名單，調入20隻股份，將於下周一生效。調入股份包括大熱門的泡泡瑪特（9992）、九毛九（9922）及微盟集團（2013），亦有多隻物管股如恒大物業（6666）、雅生活服務（3319）、永升生活服務（1995）、融創服務（1516）及華潤萬象生活（1209）。