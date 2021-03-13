恐中央開刀 騰訊尾市倒跌逾4% 彭博：將加強審查 須分拆金融科技

明報記者 蔡穎霖

市場監管總局昨公布，騰訊在收購教育公司「猿輔導」時未有依法申報經營者集中，百度（9888）收購小魚集團股權案、滴滴移動與軟銀股份設立合營企業等案亦構成違法實施經營者集中，因此對上述企業一律罰款50萬元人民幣。騰訊回應稱，集團已收到通知並高度重視，將積極對未及時申報等事項進行整改，嚴格根據監管部門要求，全面做好相關的合規申報工作。

不過，彭博引述消息稱「這象徵性處罰只是開始」，指內地監管當局已將騰訊列為下一個加強監管目標，料要跟螞蟻一樣，成立金融控股公司，將旗下銀行、保險及支付服務收歸旗下。若螞蟻和騰訊成立金融科技公司後，就須滿足更嚴格監管條例。騰訊昨日表示對消息不予置評。

金融科技業務佔總收入逾兩成

目前騰訊的金融科技業務主要包括微信支付、理財平台「財付通」、微眾銀行的「微粒貸」及保險平台「微保」等（見表）。自2018年披露業務收入以來，收入規模倍增，佔總收入則一向維持在兩成左右（見圖）。有基金界人士指出，除了憂慮要成立金融控股公司外，目前市場亦擔心微信支付要面臨壟斷的指控。

螞蟻自去年上市失敗後，一直有傳要成立金融控股公司，受更嚴格規管。《華爾街日報》昨日引述消息報道，中央不希望打倒阿里這家受歡迎的科技巨頭，如果阿里跟馬雲撇清關係，同時更緊密地站在共產黨一方，在脫離「父子關係」的情况下，可減輕對阿里的打壓。

內地反壟斷監管機構擬重罰阿里

消息又表示，內地反壟斷監管機構正考慮就反競爭行為，對阿里處以高額罰款，金額或超過晶片公司高通2015年因同樣行為而支付的9.75億美元（約75.56億港元）罰款，成為內地企業歷史上最高罰款金額。阿里同時被要求終止迫使商戶「二選一」的壟斷行為，包括阻止商家於如京東（9618）等競爭對手的平台上開店。

此外，消息指內地監管當局亦正在考慮，是否要求阿里剝離與其主要電商業務無關的部分資產。一旦敲定，針對阿里的措施將需要得到中央的批准。監管部門及阿里均未有回應。阿里昨日一度升近3%，但收市倒跌0.7%，報226元。