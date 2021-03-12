深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對

長江製衣大有街物業 申建29層工廈

另再有活化工廈申請料獲批。由長江製衣（0294）持有的新蒲崗大有街20至24號，即香港安全印刷大廈及長江製衣廠大廈，業主早前向城規會申請將地皮的發展地積比率增加，由原先12倍增加24%至14.896倍，計劃重建一幢29層高（包括3層地庫）非污染性的工廈，總樓面38.49萬方呎。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料今日審理時亦可獲開綠燈。

資料顯示，長江製衣2012年曾建議將項目發展為樓高31層的酒店，提供1144個酒店房間，並已獲城規會批准申請，惟業主2016年撤回重建方案，並在2019年再就項目提交最新議案。

此外，由大鴻輝興業透過強拍而統一業權的上環干諾道西101及102號，有關重建在今年7月底屆滿，而該集團早前向土地申請延長重建時間，並獲准將重建限制延長至2026年8月。