經濟

香港地產

朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王

【明報專訊】豪宅市場連錄矚目成交，另一邊廂，元朗朗屏邨近日就有單位首破500萬元大關，並以實呎1.1萬元齊破新界西北公屋成交價及呎價紀錄，膺新界西北公屋王 。

土地註冊處資料顯示，元朗朗屏邨珠屏樓低層14室，實用面積443方呎，原則可作2房間隔，上月503.7萬元售出，實呎11,371元，料已補地價。原業主2007年12.1萬元未補價購入，料扣除補地價後仍獲利甚豐。新界公屋對上成交價最高紀錄，2018年由屯門建生邨康生樓一個443方呎單位以420萬元所創下，當時單位已補地價，是次成交價比對上紀錄高83. 7萬元或兩成。

成交價較上紀錄高兩成

此外，同區YOHO TOWN 1期2房亦錄高價成交。美聯助理區域經理李怡澤指，YOHO TOWN 1期7座中層C室，實用面積463方呎，2房間隔，以738萬元成交，實呎15,940元，成交價為屋苑1期2房單位近兩年來新高。單位原業主2011年以300萬元購入上址，帳面獲利438萬元或1.46倍。

海典居2房880萬沽 屋苑同類新高

另外，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山海典居2座中層E室，實用面積558方呎，2房間隔，新近以約880萬元售出，創屋苑2房單位成交價新高，實呎15,771元。原業主於2007年以304萬元購入上址，持貨14年，帳面升576萬元或約1.9倍。屋苑2房戶對上成交紀錄位於5座高層E室，單位實用558方呎，以828萬元成交，實呎14,839元，是次成交價較舊紀錄升52萬元或約6%。

富輝花園1.8萬租出 區內居屋新高

租賃市場方面，市場消息指，馬鞍山居屋富輝花園2座中層H室，實用面積570方呎，3房間隔，近日以月租1.8萬元租出，實用呎租約32元，月租為區內居屋近一年新高。上址業主2017年以568萬元已補價購入上址，租金回報約3.8厘。由於富輝花園平台連接區內大型商場新港城，並鄰近港鐵馬鞍山站，因此租金叫價向來媲美附近私人屋苑新港城，現時新港城3房單位每呎叫租約32元水平。

相關字詞﹕富輝花園 海典居 公屋王 朗屏邨

上 / 下一篇新聞

港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤
日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
太古去年轉蝕 派息大減43％
太古去年轉蝕 派息大減43％
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
李寧等成立SPAC申紐交所上市
李寧等成立SPAC申紐交所上市
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
fb取消建香港至加州光纖電纜
fb取消建香港至加州光纖電纜
就業數據勝預期 道指早段再創新高
就業數據勝預期 道指早段再創新高
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張宗永：各取所需的SPAC
張宗永：各取所需的SPAC
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
周顯：三次移民潮 階級各不同
周顯：三次移民潮 階級各不同
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
創業移民 29萬元開公司
創業移民 29萬元開公司
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關
玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
西貢紅磡兩舖共3.58億放售
西貢紅磡兩舖共3.58億放售