朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王

土地註冊處資料顯示，元朗朗屏邨珠屏樓低層14室，實用面積443方呎，原則可作2房間隔，上月503.7萬元售出，實呎11,371元，料已補地價。原業主2007年12.1萬元未補價購入，料扣除補地價後仍獲利甚豐。新界公屋對上成交價最高紀錄，2018年由屯門建生邨康生樓一個443方呎單位以420萬元所創下，當時單位已補地價，是次成交價比對上紀錄高83. 7萬元或兩成。

成交價較上紀錄高兩成

此外，同區YOHO TOWN 1期2房亦錄高價成交。美聯助理區域經理李怡澤指，YOHO TOWN 1期7座中層C室，實用面積463方呎，2房間隔，以738萬元成交，實呎15,940元，成交價為屋苑1期2房單位近兩年來新高。單位原業主2011年以300萬元購入上址，帳面獲利438萬元或1.46倍。

海典居2房880萬沽 屋苑同類新高

另外，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山海典居2座中層E室，實用面積558方呎，2房間隔，新近以約880萬元售出，創屋苑2房單位成交價新高，實呎15,771元。原業主於2007年以304萬元購入上址，持貨14年，帳面升576萬元或約1.9倍。屋苑2房戶對上成交紀錄位於5座高層E室，單位實用558方呎，以828萬元成交，實呎14,839元，是次成交價較舊紀錄升52萬元或約6%。

富輝花園1.8萬租出 區內居屋新高

租賃市場方面，市場消息指，馬鞍山居屋富輝花園2座中層H室，實用面積570方呎，3房間隔，近日以月租1.8萬元租出，實用呎租約32元，月租為區內居屋近一年新高。上址業主2017年以568萬元已補價購入上址，租金回報約3.8厘。由於富輝花園平台連接區內大型商場新港城，並鄰近港鐵馬鞍山站，因此租金叫價向來媲美附近私人屋苑新港城，現時新港城3房單位每呎叫租約32元水平。