適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標

本報透過網上估價發現，除西半山寶城大廈未能估價外，餘下4個物業的估值介乎3297萬至5434萬元，以交吉出售的中半山麥當勞大廈3樓B室價值最高，估價高達5434萬元，以實用2302方呎計，實呎約2.36萬元，4房連套房及多用途房間隔，連同高層地下6號車位一併招標。據悉，該單位曾在2018年5月至2020年5月的2年間，以月租5.9萬元、呎租26元租出，當中包括每月管理費3810元。

麥當勞大廈4房最高估值5434萬

另一個以交吉形式出售的寶城大廈8樓B1室，連18號車位，實用2410方呎，4房連雙套及工人套房間隔，據悉2018年3月至2020年3月曾以每月5.69萬元租出，包括每月管理費5889元。

碧瑤灣愉富慧雅閣連租約出售

至於餘下3個連租約出售的物業，分別為薄扶林碧瑤灣41座5樓連車位、大坑愉富大廈A座11樓2室連車位，以及北角慧雅閣A座1樓A2室連車位，產業署未有透露租金，而其估值分別為3322萬、4189萬及3297萬元。