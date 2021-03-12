經濟

香港地產

上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王

【明報專訊】綜合市場資訊，3月迄今整體新盤成交錄逾390宗，萬科香港旗下屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton，昨日更連錄3宗成交、吸金逾1.76億元；當中上源以1.2億售出的33號Executive House現樓示範洋房，實用面積4860方呎連2331方呎花園，實呎24,691元，除了成交價、呎價創上源新高外，成交價更屬掃管笏同區洋房之冠。

匯璽III三房實呎破3萬

The Campton則獲同組買家斥5689萬元連購兩伙，其中35樓實用面積1446方呎連480方呎天台A室特色戶，成交價4320.8萬元、實呎29,881元，創項目成交價及呎價新高；另33樓實用面積657方呎B室，成交價1369萬元、實呎20,837元。

新地（0016）南昌站匯璽III，亦錄兩宗成交，包括6座42樓實用面積1047方呎B室3房戶，成交價3184.8萬元、實呎30,419元。

至於今日截止認購，會德豐、信置（0083）等牽頭的西南九龍長沙灣維港滙I，明天首輪以價單開售的227伙，一周累收2100票，超額8倍。

21 BORRETT天池屋下周招標

此外，長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD，上月一個頂層「天池屋」以近4.6億元、實呎13.6萬元售出，呎價創亞洲一手分層住宅新高後，加推1伙下周一招標（15日）；新推的23樓6號室，實用面積2995方呎連2069方呎天台和泳池等，5房3套間隔，每月管理費3.2萬元。

另外，新地與嘉里（0683）等合作的鴨脷洲南灣，亦推出6座38及39樓C室複式戶於下周一招標；單位實用面積1430方呎連平台和天台、3房間隔。

11 Plantation 3號屋 88萬租 每呎114元

另外，九倉（0004）持有、會德豐發展及夏利文負責租務的山頂種植道11 Plantation Road，繼本月初以135萬元租出1號屋、料為全港最貴單一物業月租後，再透過招標租出3號屋，月租88萬元，以實用面積7704方呎計、實用呎租114元，為項目10日來第二宗租務成交。

11 Plantation Road另一招租的2號屋，實用1.03萬方呎，本月22日截標；項目設7幢洋房，其中3幢出租，實用面積約6000至1萬方呎。

相關字詞﹕南灣 維港滙I 匯璽iii 上源

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