玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關

明報記者 歐陽慧恩、甘潔瑩

市場消息指，新樓王位於F座低層全層相連戶，是屋苑今年首宗成交，物業原屬兩個單位，實用面積共5664方呎，據悉業主原叫價約2.3億元連3個車位放售，其後累減5500萬元，以約1.75億元連車位易手，實呎30,897元，成交價及呎價均創屋苑紀錄新高。區內代理指，現時屋苑車位市價約為每個300萬元。

屋苑今年首宗成交 累減5500萬

資料顯示，上址原業主2000年先購入1號室及車位，至2014年再購入2號室及其餘車位，共斥資8388萬元，現帳面獲利約9112萬元，升值約1.1倍。

連3車位易手 帳面勁賺9112萬

屋苑對上一宗呎價紀錄成交，為同座中層2號室於2019年所創下的28,249元紀錄，該單位實用2832方呎，以8000萬元易手，是次成交呎價較約兩年前升9%。

事實上，玫瑰新邨位處的司徒拔道，為傳統豪宅地段，過去一直受不少城中名人及富豪追捧，前政務司長陳方安生、前財政司長曾俊華、已故香港煙草公司創辦人何英傑家族，以及藝人王菲、宣萱、金燕玲等都曾擇居於此。

兩年前沽同屋苑單位 藍瓊纓48年賺321倍

事實上，近年該屋苑亦有名人沽貨個案，其中已故「賭王」何鴻燊的二太藍瓊纓或有關人士，2019年以5798萬元沽出屋苑B座高層2室，實用2090方呎，實呎27,741元。資料顯示，藍瓊纓等早於1971年以18萬元購入，帳面獲利5780萬元，賺幅321倍 。

戴德梁行料首季逾億成交 豪宅交投佔六成

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今年首季逾1億元的大額物業成交約有20宗，涉81億元，成交量與去年第四季相若，當中豪宅成交佔約61%，即約12宗，預計來季大額成交依然活躍。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，疫情緩和，本港展開疫苗接種計劃，樓價從低位回升，在全球股市上升的利好因素下，本港樓市反彈，今年首季整體物業成交量約2.32萬宗，住宅佔約1.77萬宗，較去年同期錄得1.33萬宗，按年大增74%，個別屋苑做價更有顯著上升，如鰂魚涌太古城首季樓價升6.2%，另外沙田第一城則按季升5.1%。

陶汝鴻續指，今年首季樓價將平穩發展，而次季樓價有機會升5%，而豪宅下行周期可望完結，預計通關後成交量料增加。