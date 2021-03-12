經濟

香港地產

玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關

【明報專訊】破億豪宅成交浪接浪，繼荔枝角曼克頓山天際屋以1.4億元創下區內二手住宅最高紀錄後，東半山樓齡約56年的老牌豪宅屋苑玫瑰新邨，一個低層相連戶以1.75億元連3個車位易手，不但成為屋苑首宗逾億元及呎價首破3萬元大關的二手成交，單位更成為東半山老牌豪宅新樓王。

明報記者 歐陽慧恩、甘潔瑩

市場消息指，新樓王位於F座低層全層相連戶，是屋苑今年首宗成交，物業原屬兩個單位，實用面積共5664方呎，據悉業主原叫價約2.3億元連3個車位放售，其後累減5500萬元，以約1.75億元連車位易手，實呎30,897元，成交價及呎價均創屋苑紀錄新高。區內代理指，現時屋苑車位市價約為每個300萬元。

屋苑今年首宗成交 累減5500萬

資料顯示，上址原業主2000年先購入1號室及車位，至2014年再購入2號室及其餘車位，共斥資8388萬元，現帳面獲利約9112萬元，升值約1.1倍。

連3車位易手 帳面勁賺9112萬

屋苑對上一宗呎價紀錄成交，為同座中層2號室於2019年所創下的28,249元紀錄，該單位實用2832方呎，以8000萬元易手，是次成交呎價較約兩年前升9%。

事實上，玫瑰新邨位處的司徒拔道，為傳統豪宅地段，過去一直受不少城中名人及富豪追捧，前政務司長陳方安生、前財政司長曾俊華、已故香港煙草公司創辦人何英傑家族，以及藝人王菲、宣萱、金燕玲等都曾擇居於此。

兩年前沽同屋苑單位 藍瓊纓48年賺321倍

事實上，近年該屋苑亦有名人沽貨個案，其中已故「賭王」何鴻燊的二太藍瓊纓或有關人士，2019年以5798萬元沽出屋苑B座高層2室，實用2090方呎，實呎27,741元。資料顯示，藍瓊纓等早於1971年以18萬元購入，帳面獲利5780萬元，賺幅321倍 。

戴德梁行料首季逾億成交 豪宅交投佔六成

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今年首季逾1億元的大額物業成交約有20宗，涉81億元，成交量與去年第四季相若，當中豪宅成交佔約61%，即約12宗，預計來季大額成交依然活躍。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻表示，疫情緩和，本港展開疫苗接種計劃，樓價從低位回升，在全球股市上升的利好因素下，本港樓市反彈，今年首季整體物業成交量約2.32萬宗，住宅佔約1.77萬宗，較去年同期錄得1.33萬宗，按年大增74%，個別屋苑做價更有顯著上升，如鰂魚涌太古城首季樓價升6.2%，另外沙田第一城則按季升5.1%。

陶汝鴻續指，今年首季樓價將平穩發展，而次季樓價有機會升5%，而豪宅下行周期可望完結，預計通關後成交量料增加。

相關字詞﹕陶汝鴻 戴德梁行 藍瓊纓 玫瑰新邨

上 / 下一篇新聞

港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤
日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
太古去年轉蝕 派息大減43％
太古去年轉蝕 派息大減43％
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
李寧等成立SPAC申紐交所上市
李寧等成立SPAC申紐交所上市
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
fb取消建香港至加州光纖電纜
fb取消建香港至加州光纖電纜
就業數據勝預期 道指早段再創新高
就業數據勝預期 道指早段再創新高
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張宗永：各取所需的SPAC
張宗永：各取所需的SPAC
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
周顯：三次移民潮 階級各不同
周顯：三次移民潮 階級各不同
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
創業移民 29萬元開公司
創業移民 29萬元開公司
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王
朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
西貢紅磡兩舖共3.58億放售
西貢紅磡兩舖共3.58億放售