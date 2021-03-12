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創業移民 29萬元開公司

【明報專訊】移民新加坡主要有5種方法。第一是投資移民，申請人須投資至少250萬坡元（約1440.5萬港元）在當地開設一間公司，或直接投資到「全球商業投資者計劃基金」。計劃同時要求申請人擁有至少3年的創業經歷，並提交公司最近3年經審計的財務報告，而所持公司最近一年的營業額必須達到至少5000萬坡元（約2.88億港元）。如所持有的公司屬私人性質，申請人必須持有至少30％的股權，行業性質方面，不接受房地產、建築、汽車店的申請。

專業技術移民 月薪須逾兩萬港元

第二是技術移民，主要對象是大學學歷以上人士或專業技術人才，只要被當地公司僱用後即可獲得就業准證。當中，中高管理層申請成功率較高，其次是高級技術人才，而一般工種以及體力勞動行業須6個月至1年時間申請。此外，薪金亦有要求，如要求專業技術人士月入至少3600坡元（約2萬港元）以上，若同時要為配偶及21歲以下的子女申請家屬准證，月入至少6000坡元（約3.5萬港元）以上。

工作簽證分為3類，一是Employment Pass（EP），一般是發給管理層、高級專業人士和特殊工作者的工作簽證；二是S Pass（SP）是新加坡政府為吸引外國技術人員來新加坡工作而發出的一種工作簽證；Work Permit（WP）是國際勞工就業准證，它是最低級別准證，獲得永居的機會也最小。

第三是創業投資移民，申請人須以5萬坡元（約28.8萬港元）在當地註冊一家新加坡公司，滿24個月後可申請永久簽證。雖然費用門檻較低，不過咖啡店、風水師、按摩院等不符合創業要求。

第四是留學移民，但凡就讀新加坡公立或私立學校的留學生，在當地住滿兩年或以上，並通過國家級考試，就能申請成為新加坡永久居民。

第五是結婚移民，根據新加坡法律規定，與當地公民或永久居民結婚，均可申請成為當地永久居民，經政府審批後亦可取得永住權。

移星第二代須服兵役

申請人要留意，當地成年男子須服兵役兩年，役滿後會成為戰備軍人，隨後每年須回營受訓14天，直至年滿40歲為止。不過通常第一代新移民毋須入伍，第二代成年男性則須遵守以上規定，因此帶同未成年兒子移民的港人，要考慮當兵問題。

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