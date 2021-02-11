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星GDP負增長 樓價去年照升2.2％

【明報專訊】去年在新冠病毒疫情影響下，多國經濟下滑，當中新加坡國民生產總值（GDP）按年下跌5.8％，不過當地樓市卻沒有受影響，去年銷售量與前年相若。在全球經濟復蘇的情况下，有研究機構預期當地樓價會持續升勢。當地新盤供應強勁，預期樓價續升，對海外投資者又是否一個好選擇呢？

去年，新冠病毒疫情下新加坡的GDP按年下跌5.8％，儘管如此，卻未有影響當地新盤落成及樓市成交宗數。根據仲量聯行（JLL）去年12月發布的研究調查報告顯示，去年第三季，當地一手住宅銷售量為3517宗，較前年同期增長7.2％。報告解釋，銷售數字增長是由於去年7月當地重啟經濟。在去年首3季，共有7379伙一手私人住宅落成，同期銷售7469伙一手物業，數量與2019年同期相若。

經濟「K形」發展

今年樓價料升2％至4％

事實上，在疫情影響下，新加坡國民亦面對失業或工資削減等問題，惟住宅銷售量仍保持強勁及遠高於市場預期，樓價亦持續上升。根據新加坡市區重建局（URA）資料顯示，去年第二季當地GDP按年大跌13.3％，同期樓價指數卻按季升0.3％，全年樓價按年升2.2％，反映當地樓價相當堅挺。

展望2021年，新加坡貿易和工業部（Ministry of Trade and Industry）預期國家經濟將回復，GDP有望增長4％至6％不等，但由於一些行業包括旅遊、航空業仍存不穩定因素，故預計經濟會「K形」發展，而科技、金融服務及製造業會持續擴張。在此情况下，預計今年新建房屋與去年相若或高於去年，售價方面有可能較去年高出2％至4％不等，可見市場對樓市前景仍持正面看法。

當地新盤供應持續，近日新加坡上市公司國浩置地（GuocoLand Limited）推出樓花名匯庭苑（Midtown Modern），提供558個單位，戶型涵蓋1房至4房及複式單位，售價110萬坡元（約637萬港元）起。屋苑位於新加坡第七區，屬核心中央區，另一優勢是鄰近Bugis鐵路站（Bugis MRT），該站是東西線及濱海市區線的中轉站。地理上，對自駕人士亦相當方便，駕車5分鐘即可抵達新加坡最大購物中心，前往中央商業區僅6分鐘車程。發展商預期，樓盤最快可於2025年第三季落成。

外國人置業種類有限制 不可擁地權

有意在當地置業人士要留意，新加坡法律比較嚴厲，外國人只可以購買公寓、酒店、辦公室、私人住宅；一些獨立別墅、建屋局（HDB）組屋等則不可購買。而且外國人不可擁有永久地權，最長只可以擁99年房產權。

按揭方面，外國人最高只能敘做七成半按揭，同時新加坡亦有類似香港的辣招，外國人在當地置業需要繳付買家印花稅及額外印花稅，以637萬港元的名匯庭苑為例，首期需要159.25萬元，印花稅為13.5萬元，額外印花稅為127.4萬元，首期連同印花稅約為300.2萬元，未計其他開支雜費例如律師費、申請費等，因此考慮置業前必須計算清楚所需開支費用。

明報記者 黃清瑤

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