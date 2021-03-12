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2021年3月12日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
太古去年轉蝕 派息大減43％
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
李寧等成立SPAC申紐交所上市
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
fb取消建香港至加州光纖電纜
就業數據勝預期 道指早段再創新高
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張宗永：各取所需的SPAC
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
周顯：三次移民潮 階級各不同
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
創業移民 29萬元開公司
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
西貢紅磡兩舖共3.58億放售
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
【明報專訊】港股進一步反彈，特別已大幅調整的高估值行業股份，而高估值股大跌、喘定、反彈的過程中，將逐步見到強弱差別。
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港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
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