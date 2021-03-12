就業數據勝預期 道指早段再創新高

【明報專訊】美國上月通脹升幅溫和，加上周三的美國國債拍賣需求穩定，緩和了市場對美債需求減弱的憂慮。美國10年期國債孳息率昨曾回落至1.5厘以下，雖然就業數據比預期好，令10年期國債孳息率重返1.5厘以上，但較之前的1.6厘高位仍有一些距離。昨日公布的美國就業數據比預期好，提振了投資者的情緒，美股三大指數早段續升，道指升近300點再創新高，標普500指數升1%，納指的升幅更達2%。
科技股續反彈 Tesla早段升4%
科技股早段繼續反彈，特斯拉（Tesla）股價升4%，蘋果、facebook及Netflix至少升2%，亞馬遜、Alphabet和微軟的股價均上漲。不過市場關注美東時間周四稍後的美國30年期國債拍賣的反應，以評估市場對較長年期的美債需求。美國政府另會拍賣一些短期債。
昨公布的美國首次申領失業救濟人數緩慢下降。在截至3月6日當周，首次申領失業救濟人數降至71.2萬，低於預期的72.5萬，也是去年11月以來最低。E-Trade Financial的分析表示，領取失業救濟的人數下降，是本周的另一個好消息，加上華府刺激措施即將推出，而通脹仍然較弱，令前景相當樂觀。市場信心受到提振，國際油價昨晚升2%。
此外，歐洲央行昨在政策會議後公布，至少在明年3月底前，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的淨資產購買規模，維持在1.85萬億歐元（約17萬億港元）不變。
不過，由於歐元區近期的債息上升，歐央行預期第二季的PEPP淨資產購買速度，將較今年頭幾個月顯著提高。相關聲明內容，符合分析師預期。