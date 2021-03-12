就業數據勝預期 道指早段再創新高

科技股續反彈 Tesla早段升4%

科技股早段繼續反彈，特斯拉（Tesla）股價升4%，蘋果、facebook及Netflix至少升2%，亞馬遜、Alphabet和微軟的股價均上漲。不過市場關注美東時間周四稍後的美國30年期國債拍賣的反應，以評估市場對較長年期的美債需求。美國政府另會拍賣一些短期債。

昨公布的美國首次申領失業救濟人數緩慢下降。在截至3月6日當周，首次申領失業救濟人數降至71.2萬，低於預期的72.5萬，也是去年11月以來最低。E-Trade Financial的分析表示，領取失業救濟的人數下降，是本周的另一個好消息，加上華府刺激措施即將推出，而通脹仍然較弱，令前景相當樂觀。市場信心受到提振，國際油價昨晚升2%。

此外，歐洲央行昨在政策會議後公布，至少在明年3月底前，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的淨資產購買規模，維持在1.85萬億歐元（約17萬億港元）不變。

不過，由於歐元區近期的債息上升，歐央行預期第二季的PEPP淨資產購買速度，將較今年頭幾個月顯著提高。相關聲明內容，符合分析師預期。

（綜合報道）

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