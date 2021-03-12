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fb取消建香港至加州光纖電纜

【明報專訊】《華爾街日報》報道，在美國國安官員施壓下，facebook（fb）與中國電信、中國聯通、新加坡RTI Express、印度塔塔通訊公司（Tata Communications）及澳洲Telstra所合組的財團，撤回興建香港至加州光纖電纜的申請，反映中美緊張關係持續。fb在提交給美國聯邦通訊委員會（FCC）的文件中表示，將撤回「香港-美洲項目（簡稱HKA）」的申請，並可能在重新配置海底電纜系統後，提出新的申請。

發言人：華府憂港美直接連繫

fb聯同多家電訊商於2018年首次申請建造該光纖電纜的許可，原定計劃將加州的兩個站點，連接香港與台灣。fb發言人稱，由於美國政府對美國與香港的直接通訊連繫感到擔憂，因此決定撤回向FCC提交的建造申請，fb期待與各方繼續合作，重新配置系統，以應對美國政府的關切。

由於美國的反對，之前另一項由fb及Alphabet共同出資的太平洋光纖電纜網絡（PLCN）項目也被擱置。該項目的最新計劃，是取消香港段。去年，fb與亞馬遜也撤回連接新加坡、馬來西亞、香港及美國的BtoBE（Bay to Bay Express）海底光纖系統的申請。

海底光纖電纜承載全球多數的互聯網流量。fb與Alphabet為全球興建新的光纖網絡承擔了大量費用，以滿足它們旗下的數據中心對寬頻的增長需求。美國監管機構以往經過長時間的審查後，往往會為連接美國的光纖項目發出許可。但隨着網絡公司計劃與中國增加連繫，美國國安官員收緊了審查。美國企業的海底電纜建議，也會因為收受中國資金而受到壓力。FCC官員曾威脅，將撤銷中國電信企業在美國的營運許可。

（綜合報道）

[國際金融]

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