「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億

以IPO價值計算，這家韓國最大電商的市值達600億美元（約4680億港元）。路透社午夜前的消息稱，Coupang的開盤價介乎45至50美元之間，較招股價高出三至四成。

韓國龍頭 全球第十大電商

路透社表示，美國IPO市場正處於逾20年來最強勁狀態，科技企業尤其受惠。韓國多名分析師表示，Coupang的IPO反應熱烈，是因為該公司在韓國具市場龍頭地位，令投資者慷慨評估其價值。根據Euromonitor的數據，該公司去年在韓國的市佔率達19.2%。相較之下，Naver的市佔率為13.6%，eBay Korea的市佔率則為12.8%。若以不含消費稅在內的零售金額來計算，Coupang是全球第十大電商企業。

Coupang的早期投資者、Goodwater Capital的聯合創辦人Eric Kim表示，即使疫情逐漸緩解也不意味網購趨勢將會放緩。雖然電商的業務增長「將會有一些正常化」，但很大部分的業務將會是永久的。過去一年，Coupang的收入幾乎增長1倍至120億美元，經營虧損縮窄至5.27億美元。

Coupang還投資了新的業務領域，包括食品配送和串流媒體服務。是次IPO將會是軟銀及其旗下的願景基金的重大勝利。軟銀在2015年向Coupang投資10億美元，當時該公司估值約50億美元。至2018年11月，願景基金又向該公司投資20億美元，該公司當時的估值增至90億美元。彭博社表示，軟銀可望從是次IPO賺進超過160億美元（約1248億港元）。

金範錫哈佛商學院退學後創立

有「韓版亞馬遜」之稱的Coupang，由從哈佛商學院退學的金範錫（Bom Kim）創立。在他攻讀哈佛MBA課程半年後，他就決定回國創業，在2010年於首爾創立Coupang。該公司起初經營類似於Groupon的團購業務，但Kim意識到電商業務的潛力，迅速轉型為eBay形式的第三方市場。之後Coupang的轉型之路持續，並發展為端到端的購物平台（end-to-end shopping platform），完全掌控由顧客下單至收貨的每個環節，1天內完成送貨的極速物流是其成功的關鍵。

Roblox紐交所首掛升54％

根據該公司的招股書，Coupang已積極擴張配送和物流服務，使韓國70%的人口都位於其配送中心的7英里（約11公里）範圍內。不過該公司的現任及前任員工，以至工會等對Coupang的工作條件提出投訴，事件涉及員工和承包商的傷亡事故等，引起外界關注。

此外，周三在紐交所直接上市的遊戲創建平台「機器磚塊」（Roblox），首日收市價較參考價高出54%，達到69.5美元，市值逾450億美元，遠高於兩個月前的一輪私募融資獲得的295億美元估值。「科技股女股神」Cathie Wood旗下的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW），在其上市首日購入逾50萬股。該股昨早段升約5%。

（綜合報道）

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