京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶

新業務重長期價值多於規模

京東昨日績前在港大升5.7%，報360.8港元。績後美股表現做好，昨晚盤前曾升一成，開市初段升3%，較港股低1%。在非通用會計準則（Non-GAAP）之下，集團去年第四季純利升1.9倍至23.86億元，EBITDA為26.65億元，按年升35.6%；Non-GAAP全年純利則升57%至168.28億元，EBITDA升49.7%至206.81億元。

集團上季收入按年增長31.4%至2243.28億元；全年則升29.3%至7458.02億元。2020年的收入以業務劃分，零售收入按年增加27.3%至7029.3億元，當中繼續以電子產品及家用電器商品貢獻最多，錄得4009.27億元，按年升幅22%，而服務收入按年升42%至939.23億元。期內，京東活躍購買用戶數（AAC）按年增加30.3%至4.72億。

去年活躍戶增30%至4.7億

為擴大在「下沉市場」（三線以下小城市）的影響力，京東整合社交電商平台「京喜」、便利店業務「京喜通」（原京東新通路），以及社區團購業務「京喜拼拼」。京東首席財務官許冉稱，上季來自社區團購的收入，僅佔整體收入很小部分，惟未有透露更詳細數據。另徐雷表示，在集團去年的新增AAC當中，有80%來自下沉市場。

集團的電商平台一直以自營為主，徐雷表示將繼續開放平台。另集團去年主動清理部分質素及效率較低的商家，同時引進一批「新血」，故帶動商家數量穩步增長。

就過去的農曆新年檔期的表現，徐雷稱禮品、美妝、食品、家電等需求快速回升；而清潔產品、口罩等需求回落，消費者的購物品類及行為較前一年的變化大，僅仍屬健康表現。

明報記者 蔡穎霖