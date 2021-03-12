時代鄰里冀今年新增五成管理面積

有券商報告提到，集團預期今年在管面積可以增加3800萬平方米，相當於按年增長約55.2%。

核心多賺93.7% 派末期息每股0.071元

時代鄰里去年收入按年升62.6%至17.584億元，毛利率增加2個百分點至30.2%，核心淨利潤率增加2.1個百分點至13.2%。去年集團進行了四項收購，管理層指當中部分如收購上海科箭在2020年8月才開始反映在業績上，而以近3億元收購的成都合達更於今年1月才完成收購，這些項目都會更大地反映在2021財年業績上。

問到近期同業併購競爭激烈，集團去年下半年卻僅完成一宗收購。

對此，時代鄰里行政總裁兼執行董事王萌表示，集團明白目前市場上不少公司希望做股權收購，趁物管熱潮獲得更好的利益，但市場部分項目質素參差不齊，故調整了投資策略及投拓能力，希望以內部增長為主，併購為輔助，並明言希望今年一半增長源自自拓。而目前亦有十多個儲備項目，相信能完全覆蓋2021年的增長目標。

內部增長為主 併購為輔

時代鄰里首席財務官郭柏成則提到，1月份才完成的成都合達收購，該項目截至2020年底在管面積約2200萬平方米，預料有助提前完成2021年的目標。