經濟

匯控委任段小纓 為獨立非執行董事

【明報專訊】匯豐控股（0005）宣布，委任現年51歲的段小纓為獨立非執行董事，今年9月1日起生效，她同時獲委任為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員。此前，另一名華人董事查史美倫由於已擔任匯控董事9年以上，因此將在今年5月退任。

曾任美國通用電氣高級副總裁

段小纓為美國通用電氣公司（GE）前高層。她在2014年7月出任GE大中華區總裁兼首席執行官，是GE中國第一個來自本土的CEO。她在2019年升任為GE高級副總裁及國際業務總裁兼首席執行官，負責推動該公司在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲的業務增長，直至2019年7月離任。她現時擔任安盛及賽諾菲（Sanofi）的獨立非執行董事。

匯控形容「經驗豐富商界領袖」

匯控表示，段小纓乃備受推崇及經驗豐富的商界領袖，可於亞洲及國際業務上為董事會帶來重要的領導經驗及商業觸覺。匯控主席杜嘉祺表示，香港及中國內地乃匯豐具最重要策略意義的兩大市場，段小纓於兩地業務知識廣博、經驗深厚，定將進一步加強對董事會事務的討論及監察。

匯控又宣布，卡斯特（Henri de Castries）及苗凱婷（Heidi Miller）將於5月退任董事。苗凱婷同時卸任北美匯豐主席一職，並將主席職務交予傅偉思（James Anthony Forese）。

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