聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成

當中，服務收入按年升4.32％至2758億元，銷售通信產品收入按年升7.26％至280.24億元。期內，移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）按年升4.1％至42.1元，帶動移動服務收入，按年止跌回升，達1567億元。去年5G ARPU達70元，王曉初稱，隨着今年5G用戶的增長，其ARPU會有下跌趨頭，但料今年整體ARPU 能保持升趨。

王曉初：ADR除牌無影響

中聯通預算，今年的資本達700億元，當中5G開支佔一半，達350億元。王曉初表示，去年、今年和明年均是5G建設投入的高峰期，三年內會完成100萬個5G基站。

王曉初預計，今年可用5G基站達70萬個，按年增32萬個。

今年1月11日美國紐交所將中國聯通的ADR除牌，王曉初表示，在美公司的佔比收入和ADR的投資總體量不高，未對集團造成影響。王曉初更稱，除牌事件是美國投資者失去提升價值的機會。