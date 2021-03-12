大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元

指網遊及短影片業務助推升股價

摩根士丹利表示，騰訊旗下「視頻號」業務正就商業化變現鋪路，預計相關短視頻至2025年的潛在市場規模高達1400億美元，故上調對騰訊2020年至2025年間廣告收入的複合增長率預測，由此前的18%上調3個百分點至21%。

科技股昨反彈 帶動科指急漲5.2%

該行預計騰訊至2025年，短視頻業務收入將達920億元人民幣，按市場保守估算，相當於取得10%的市場份額；行業巨頭抖音及快手（1024）的市佔分別為42%及26%。騰訊亦可藉此，於期內取得內地短視頻廣告市場13.5%份額、直播電商市場5%份額。

科技股昨天齊齊反彈，帶動科指急漲5.2%至8640點，升幅跑贏大市。快手及中芯國際（0981）均報復式反彈一成，分別收報307.8元及26.7元。四大科技股「ATMX」僅阿里巴巴（9988）微跌0.4%，美團（3690）急升8.7%，小米（1810）微升0.2%。

恒指升478點或1.7%至29,385點，12個交易日以來首次收市重上10天線（29,135點）之上。國指升2.54%至11,340點。全日主板成交增至2153億元。北水走資3日後重臨，昨流買入港股45億元。恒指早前跌近保歷加通道底部後現反彈，短期或上望中軸，即20天線（29,769點）。