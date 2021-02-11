李寧等成立SPAC申紐交所上市

預料集資2.875億美元

文件顯示，TRNY收購目標為全球消費休閒類公司，尤其是在中國市場具有潛力的公司，並稱相信自身管理層在中國的消費、運動領域經驗將可令目標公司獲益。招股書顯示，該SPAC收購的標準還包括，希望收購目標有一定的數碼化渠道、有品牌特徵、最好已經盈利等。三人將在SPAC掛牌後獲20%股份，該SPAC需於兩年內完成併購交易。

證交會警告：小心SPAC「明星效應」

各界人生紛紛成立SPAC，證交會旗下投資者保護及倡導辦公室（OIEA）昨日便就此發出警告，強調不可僅僅因為「明星效應」便投資SPAC。證交會稱，「明星」與所有人一樣，都可能被高風險的投資所誘惑，且其承受損失的能力較普通人更高。而SPAC亦涉及特定風險，發起人的利益與散戶的利益可能未必一致。

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