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百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%

【明報專訊】再有內地互聯網巨企將來港第二上市，根據文件，搜索引擎巨頭百度（9888）將於今日起招股，招股價上限為每股295元，每手50股，入場費14,898.64元。招股期至下周三（17日）中午12時截止，且不遲於此日前定價。預料公司將於23日掛牌。百度本次在港共發售9500萬股，料最多集資280億元，當中國際配售佔95%，公開發售僅佔5%。百度去年起已盛傳考慮回港上市，本周初上載聆訊後資料。待完成上市後，內地早年三大互聯網巨頭「BAT」即百度、阿里（9988）及騰訊（0700）將於港股聚首。

明報記者 馬迪帆

截至昨夜10時，百度美股預託證券（ADR）於美股盤前報264.8美元，升3.8%。以每份ADR等於8股普通股，及港匯7.75計算，港股定價上限較美股有15%溢價。以前日收市價計算，年初至今百度ADR累計錄得18%升幅。雖然今年2月中，百度ADR股價一度見339.91美元高，但隨科技股大幅回調，不到一個月內百度便累跌25%。路透社昨日引述消息人士稱，百度實際於本周二（9日）便已完成來港上市的準備工作，但未有選擇立即啟動招股，是想等市場波動喘定，尤其是希望待科技股的大幅震盪平息。百度發言人對路透報道未有置評。

上限價較美股溢價15%

本地券商為百度預留孖展與以往額度近似，有券商直言孖展息率不會太高。其中耀才預留500億元，大華繼顯預留200億元，輝立預留150億元。耀才證券行政總裁許繹彬表示百度受制於美股走勢，「想像空間」有限，料不會出現以往類似快手（1024）的盛况，加上近期納指較波動，認為應權衡市况決定是否認購。他表示，暫時未能確定孖展息率，但估計將介於較低水平。

耀才許繹彬：難重現快手盛况

百度以旗下廣告業務知名，但近年則大力投資人工智能（AI）技術，發展包括AI芯片、自動駕駛系統等業務。公司本月更宣布伙拍吉利，成立電動車公司「集度」，進軍電動車製造。不過，公司於招股資料直言，AI部分業務多仍處在初步階段，暫未有變現。百度同時為內地旅遊平台攜程（Ctrip）、內地串流影音平台愛奇藝等公司的主要股東。公司去年全年收入錄得1070.7億元人幣，股東應佔溢利錄得224.7億元。

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