佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙

積極拓展非洲俄羅斯市場

集團昨午公布業績，全日收市報1.62元，升5.9％。集團去年在港澳關閉11間分店，至去年12月底只餘62間分店。劉國權表示，不只是生意表現，亦要考慮經營成本是否合理，香港業主未下定決心減租，加上旅遊事業至少在明年上半年或首9個月前難以復蘇，須一定時間復元，香港零售至少在未來2至3年仍無法回復以往水平。

至於目標租金減幅，劉國權認為，過去店舖租金是基於大量旅客來港而定，去年旅客大減94％，如果現時減租七成，服裝零售行業可有合理回報，減租六成就需辛苦經營，但還可以爭取回報。

集團首席營運官陳嘉緯表示，希望隨着疫苗接種計劃，下半年商場人流有所復蘇，帶動生意。不過，現時商場人流大減，加上社交距離措施，減價只是得不償失，不會考慮以減價吸引客人，未來方向是提升毛利率水平。

集團執行董事羅學文就稱，現時部分市場仍表現強勁，例如中東及台灣等，會專注發展相關市場，去年非洲有不少新加盟商，將繼續開拓非洲及俄羅斯市場，台灣市場將會加入採購業務，迎合市場需要，有信心仍有不少空間發展。劉國權補充，台灣市場競爭有所改善，過去數年不少香港品牌退出台灣，佐丹奴可從中爭取市佔率。