思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港

指《金融時報》記者「錯重點」

聲明於昨晚以思佰益證券香港執行總裁草野潤（Jun Kusano）名義發出。草野潤表示，《金融時報》與北尾吉孝訪問的主要話題是思佰益在大阪發展的商業策略、與日本地區銀行的合作，以及集團成為日本第四大銀行的決心。但上述話題最終並沒有出現在文章中，記者僅將重心放在了關於香港、倫敦的「細枝末節」上。

草野潤表示，公司對報道感到驚訝及遺憾，希望澄清，就撤出香港沒有做過任何的正式討論，也沒有任何的正式決定。他表示，以執行總裁身分重申，公司沒有任何撤出香港的意圖。他表示，撤出香港不太可能發生，但若有此決定，將會與客戶及各持份者保持有效溝通。

於早前報道中，北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，愈來愈多的日企正在重新考慮設立在香港的業務規模。他又向該報表示，正考慮將現時約有100人的SBI香港團隊轉移至上海或新加坡。