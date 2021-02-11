經濟

思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港

【明報專訊】本周一（8日）英國《金融時報》刊登日本最大網絡券商SBI集團（思佰益集團）董事長北尾吉孝的訪問引起巨大迴響，一向對政治不諱言的北尾吉孝向該報表示，基於憂慮《港區國安法》及國安處拘捕多名泛民主派人士，擬將集團業務撤出香港。但事隔3日後，思佰益旗下思佰益證券香港突然發聲明反駁母公司論調，指從未有正式撤出香港的討論，亦沒有官方決定，並就事件致歉。

指《金融時報》記者「錯重點」

聲明於昨晚以思佰益證券香港執行總裁草野潤（Jun Kusano）名義發出。草野潤表示，《金融時報》與北尾吉孝訪問的主要話題是思佰益在大阪發展的商業策略、與日本地區銀行的合作，以及集團成為日本第四大銀行的決心。但上述話題最終並沒有出現在文章中，記者僅將重心放在了關於香港、倫敦的「細枝末節」上。

草野潤表示，公司對報道感到驚訝及遺憾，希望澄清，就撤出香港沒有做過任何的正式討論，也沒有任何的正式決定。他表示，以執行總裁身分重申，公司沒有任何撤出香港的意圖。他表示，撤出香港不太可能發生，但若有此決定，將會與客戶及各持份者保持有效溝通。

於早前報道中，北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，愈來愈多的日企正在重新考慮設立在香港的業務規模。他又向該報表示，正考慮將現時約有100人的SBI香港團隊轉移至上海或新加坡。

相關字詞﹕草野潤 思佰益香港 北尾吉孝 思佰益

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