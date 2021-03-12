太古去年轉蝕 派息大減43％

【明報專訊】太古系昨日公布業績。太古（0019）去年轉虧，列帳虧損109.99億元，2019年同期賺90.07億元；基本虧損則錄39.69億元，2019年同期錄盈利177.97億元；其中太古A派第二次中期息1元，全年派息1.7元，太古B（0087）每股派0.2元，全年派息0.34元，均按年大減43％。
集團昨午公布業績，績後太古Ａ收報55.2元，升1％；太古B收報8.98元，升0.34％。
期內集團收益800.32億元，按年跌7％，集團表示，業績下滑主要是由於出售投資物業權益所得溢利大幅減少，以及國泰（0293）錄得虧損所致。
分部方面，航空部門重創，除國泰巨虧外，港機集團純利按年大跌近九成至9600萬元；地產業務溢利亦挫，海洋服務部門因有一項43.45億元的減值支出，虧損為52.4億元，較去年同期擴大44.2％。
飲料業務一枝獨秀 純利升23％
五大部門僅飲料業務有明顯增長，當中太古可口可樂經常溢利錄20.76億元，按年升23％；集團表示，假設新冠病毒疫情不再反彈，預計今年內地的飲料業務收益將大幅增加，反映更佳的產品及包裝組合，以及市場執行工作有所改善。營業成本增加將令溢利受壓，但該部門會繼續按計劃大量投放資本開支。