太古去年轉蝕 派息大減43％

集團昨午公布業績，績後太古Ａ收報55.2元，升1％；太古B收報8.98元，升0.34％。

期內集團收益800.32億元，按年跌7％，集團表示，業績下滑主要是由於出售投資物業權益所得溢利大幅減少，以及國泰（0293）錄得虧損所致。

分部方面，航空部門重創，除國泰巨虧外，港機集團純利按年大跌近九成至9600萬元；地產業務溢利亦挫，海洋服務部門因有一項43.45億元的減值支出，虧損為52.4億元，較去年同期擴大44.2％。

飲料業務一枝獨秀 純利升23％

五大部門僅飲料業務有明顯增長，當中太古可口可樂經常溢利錄20.76億元，按年升23％；集團表示，假設新冠病毒疫情不再反彈，預計今年內地的飲料業務收益將大幅增加，反映更佳的產品及包裝組合，以及市場執行工作有所改善。營業成本增加將令溢利受壓，但該部門會繼續按計劃大量投放資本開支。