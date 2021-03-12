經濟

施銘倫：未來10年 港最黃金時間

【明報專訊】國泰（0293）去年要集資求存，太古地產（1972）近年又頻頻出售本港資產，昨日在業績會上，太古（0019）主席施銘倫向市場打強心針，否認對港失去信心，反指集團仍注重本港辦公樓及零售發展，對港金融服務中心地位有信心，相信「未來10年會睇到香港歷史上最黃金的時間」。集團又稱會繼續支持國泰，並預料國泰已沒需要進一步注資。

料國泰已毋須再注資

太古地產去年基本純利跌47％至126.79億元，每股盈利跌47％至2.17元，派第二次中期息0.61元，按年升3％。收入跌6％至133.08億元。問到太古地產為何逆市增加派息，主席施銘倫稱太古有清晰派息計劃，在可持續發展及保持現金於經常水平下，將每年基本溢利的一半派出去，認為太古地產「好自信可增加派息水平，其他大部分開發商都未必有此信心」，更表示「無理由不持續增加派息」。

不過，太古系業績受疫情重創，雖然結束國泰港龍業務止血兼靠太古地產賣非核心資產，但太古昨日預告，今年上半年仍會錄得經常性虧損，主要因為續受新冠疫情影響，又表示對航空部門，特別是國泰航空的影響尤其嚴重。不過管理層表示，作為國泰長期股東深具承擔，將繼續支持國泰的發展和長遠投資計劃，並預期國泰已毋須再進一步注資，已為復蘇做好準備。

問到是否預期最壞的時間已過去，施銘倫則拒絕預測，但認為太古已大致重回舊位，希望在年中前大部分本港市民都注射疫苗，因為本港經濟的關鍵在於包括廣東及其他關口何時重開。

中環金鐘商業地價跌 密切留意

去年集團再出售太古城中心第一座辦公樓等項目，管理層表示，在2018年至2020年出售近445億元非核心資產或表現欠佳的資產，當中本港主要集中出售一些老舊達30至40年的項目，既簡化投資組合，亦將業務集中在核心項目上，並作為資本循環重新投資在香港，如太古坊的重建工程等，同時亦令資產負債表更強勁，太古股份去年資本淨負債比率跌兩個百分點至12.2％。管理層又表示，留意到包括金鐘、中環等區的商業地價有所下滑，預料未來一兩年部分商業地皮將在賣地計劃中，會緊密注意。

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