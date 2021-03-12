日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤

目前日出康城第7期已經售罄，而根據集團業績報告，第8及9期已分別售出70％及97％單位。至於在大灣區開發TOD（地鐵為導向發展）項目，港鐵行政總裁金澤培表示，目前正留意數個項目，不過現階段未有新消息可透露。

年內3項目招標 涉4800個住宅

港鐵在未來一年推出3個發展項目招標，預料新增供應4800個住宅單位，數目會較去年逾4000個為多。當中港島南岸第6期即將截止遞交意向書，涉及750個住宅單位；東涌延線相關地皮會有1900個單位，但是項目處於初期階段。至於白勝角通風大樓及東涌牽引電站項目，則已進入最後城市規劃階段，預料今年稍後完成規劃階段。

租務方面，隨着去年2月份新冠疫情爆發，物業總監及國際業務總監鄧智輝表示，他們至今並未停止租金寬減，並且與車站商務租戶及中小企結為伙伴，期望他們能夠撐過疫情。

至於有關何文田站上蓋項目近日出現爭議，鄧智輝稱，鷹君（0041）已簽妥文件全面參與項目發展，預料工程會按時間表落實及推行。至於潘蘇通和其他發展商的官司，港鐵因為並非合約方，因此他沒有新消息可供透露，亦不知道訴訟內容。