經濟

日出康城6期入帳 錄逾54億售樓利潤

【明報專訊】港鐵（0066）客運及租務等業務短期難改善，但物業發展卻仍然保持一定盈利貢獻。去年因將軍澳日出康城6期入帳帶動，在港錄得約54.42億元售樓利潤。集團預期，日出康城7、8及9期已售出物業，將於今年取得入伙紙入帳。

目前日出康城第7期已經售罄，而根據集團業績報告，第8及9期已分別售出70％及97％單位。至於在大灣區開發TOD（地鐵為導向發展）項目，港鐵行政總裁金澤培表示，目前正留意數個項目，不過現階段未有新消息可透露。

年內3項目招標 涉4800個住宅

港鐵在未來一年推出3個發展項目招標，預料新增供應4800個住宅單位，數目會較去年逾4000個為多。當中港島南岸第6期即將截止遞交意向書，涉及750個住宅單位；東涌延線相關地皮會有1900個單位，但是項目處於初期階段。至於白勝角通風大樓及東涌牽引電站項目，則已進入最後城市規劃階段，預料今年稍後完成規劃階段。

租務方面，隨着去年2月份新冠疫情爆發，物業總監及國際業務總監鄧智輝表示，他們至今並未停止租金寬減，並且與車站商務租戶及中小企結為伙伴，期望他們能夠撐過疫情。

至於有關何文田站上蓋項目近日出現爭議，鄧智輝稱，鷹君（0041）已簽妥文件全面參與項目發展，預料工程會按時間表落實及推行。至於潘蘇通和其他發展商的官司，港鐵因為並非合約方，因此他沒有新消息可供透露，亦不知道訴訟內容。

相關字詞﹕金澤培 鄧智輝 日出康城 港鐵

上 / 下一篇新聞

港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 5月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
施銘倫：未來10年 港最黃金時間
太古去年轉蝕 派息大減43％
太古去年轉蝕 派息大減43％
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
思佰益香港CEO反駁母企：從未正式討論撤港
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
佐丹奴去年下半年恢復盈利 末期息6.9仙
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
百度今起招股 入場費1.5萬 最多集資280億 ADR盤前升3.8%
李寧等成立SPAC申紐交所上市
李寧等成立SPAC申紐交所上市
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
大摩唱好騰訊：「最牛」見1000元
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
聯通去年多賺10％ 末期息0.164元增逾一成
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
匯控委任段小纓 為獨立非執行董事
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
時代鄰里冀今年新增五成管理面積
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
美心去年盈利跌逾五成 牛奶國際受累少賺16%
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
京東上季多賺兩倍 ADR急升 攻三線以下城市 佔去年八成新增活躍戶
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
大新：冀藉數碼化服務 5年內零售銀行純利倍增
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
「韓版亞馬遜」Coupang美上市 軟銀成大贏家 料賺逾1248億
fb取消建香港至加州光纖電纜
fb取消建香港至加州光纖電纜
就業數據勝預期 道指早段再創新高
就業數據勝預期 道指早段再創新高
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張兆聰：宏橋估值低同業 配股後價穩值博
張宗永：各取所需的SPAC
張宗永：各取所需的SPAC
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
技術取勝：鞍鋼短線先試4.25元阻力
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
盧駿匡：大巿仍是彈散格局 宜續觀望
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
虛擬險企Bowtie開咖啡店 客戶有優惠
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
上市公司核數費 也有「貧富懸殊」
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
劉思明：高估值股反彈 宜吸勿追
周顯：三次移民潮 階級各不同
周顯：三次移民潮 階級各不同
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
譚新強：God Save the （Racist？） Queen
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
湯文亮：BNO僅「校外課程」 還未正式入大學
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
星GDP負增長 樓價去年照升2.2％
創業移民 29萬元開公司
創業移民 29萬元開公司
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
盧楚仁：拜登2萬億美元基建 勢再推高債息
玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關
玫瑰新邨相連戶1.75億沽 雙破頂 樓齡約56年 實呎首破3萬元大關
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
上源示範屋1.2億成交 掃管笏新樓王
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
適逢豪宅市旺 產業署推5伙前公僕宿舍招標
朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王
朗屏邨首破500萬 新界西北公屋王
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
深井陳記廣場重建商住物業 規劃署不反對
西貢紅磡兩舖共3.58億放售
西貢紅磡兩舖共3.58億放售