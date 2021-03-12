港鐵首虧48億 客運料今年難恢復 3月底公布票價安排 稱八折優惠「獨力難支」

明報記者 陳偉燊

港鐵的香港客運業務自2019年轉盈為虧，虧損5.91億元之後，連續第二年出現虧損，惟表現仍與分析員預期相若。該集團亦維持派息，每股末期息0.98元，與去年持平。

港客運業務蝕逾54億重災

客運等經營類業務是港鐵去年虧損主因，去年整體本地鐵路載客約11.45億人次，按年跌近27％，拖累客運業務虧損逾54億元，車站商務及收租業務盈利則分別按年跌51.15％及1.85％，至25.02億及41.85億元。至於內地及海外的鐵路業務同樣受疫情衝擊，盈利按年大減76％至2.61億元。淨負債權益比率按年增加7.1個百分點，增至22.5％。

淨負債權益比率增至22.5％

金澤培昨日於業績會中稱，港鐵近期客量雖有輕微回升，但要回復過往水平，需時最少要一年。優惠方面，他表示，港鐵會在3月底收集齊數據之後，連同此前凍結票價及提供優惠等計算在內，再一併公布具體票價調整安排，並明言因應新冠肺炎疫情帶來挑戰，難以獨力支持八折乘車優惠。

東鐵線過海路段 明年首季通車有難度

然而，商務總監楊美珍補充，就算在港府支持下的8折乘車優惠到今年3月底到期，公司面對財務困難下，現時提供的100元月票優惠、轉乘小巴優惠及早鳥計劃仍會繼續提供。另推出的二維碼付款服務，用量和預期差不多，港鐵更擬和其他二維碼供應商及信用卡公司合作。

港鐵財務總監許亮華稱，集團在2021至2023年度預計需要投入471億元資本開支，有65％與香港鐵路維修有關。金澤培更稱，為應付投資1000億元的新鐵路項目，他們未來會透過利潤、票務收入、借貸及發債融資，相信計劃同時有助香港創造就業機會。現有發展中的東鐵線過海路段，則會因應信號系統、新舊車軌連接延遲等因素，預計要實現明年首季通車存在難度。