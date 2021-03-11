彭博孔令儀：內銀收水 更利龍頭內房股

孔令儀昨接受專訪時指出，即使前年及去年內地房地產相關貸款佔整體銀行新增貸款的比率已分別進一步回落至34%及26%（圖1），惟她認為今年該比率仍有下跌空間：「收緊按揭貸款是內地政府藉金融端調控樓市的一個有效手段，你也看到今年1、2月以來一線城市如廣州、深圳、上海不少銀行均已收緊按揭，廣州甚至有個別銀行暫停房貸、不再審批按揭，反映政府希望藉着控制房貸，令無足夠資金的人難以入市，繼續為樓市降溫」。

投資需求勁 撐起一二三線城市樓市

據孔令儀所述，過去一年內地一二線城市、甚至個別屬衛星城市的三線城市樓市仍然暢旺，政府除了限制房貸外，亦千方百計為樓市降溫，「目前深圳及上海居民若希望在當地購買新樓，有很複雜的計分制度，例如是否在當地有戶口、最近在當地有否買樓紀錄、在當地繳交社保的歷史均屬於計分的範疇，夠分才有資格去搖號（抽籤認購）；當地一手樓如此搶手的原因是，發展商向政府部門申請預售樓花時會被限價，被限價後的新盤售價低於同區二手樓價一截，也就是說，只要當地居民購入新盤，經過3至5年限售期後再在二手市場轉售，便可獲得可觀利潤，亦正因如此，去年杭州某新盤出售幾百個單位，便吸引幾萬人去搖號，這倒過來又會觸動政府的神經」。

孔令儀認為，即使中央近年一直強調「房子是用來住的 不是用來炒的」的政策綱領，惟現實是內地一二線城市住宅仍是當地居民理想的投資工具，吸引資金持續流入，「內地政府希望支持首次置業及改善住房的剛性需求，不希望支持投資的需求，但問題是內地居民沒有足夠的投資渠道，你想一想，如果你在內地儲了一筆錢，資金並不可以匯到外國，那麼你除了在內地買股及買樓外，又有何投資選擇呢？尤其是疫情後環球央行大印銀紙，你真的需要買些實物保值，故此一二線城市住宅會繼續有很強勁的投資需求」。

設三條限貸紅線 土地市場仍未降溫

正因為內地居民對一二線城市及個別三線城市住宅的投資需求仍然強勁，孔令儀指出，即使住建部和人民銀行去年第三季在北京召開重點房企座談會後，制定對房地產企業融資要求的「三條紅線」（即剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資），內地相關土地公開拍賣成交價仍然繼續顯著高於底價（圖2），反映土地市場仍然熾熱，「如果投資者只想買內地一二三線城市的住宅，發展商亦當然明白需求所在，既然一二三線城市去貨最好，便集中在此買地賣樓，所以三條紅線政策推出後，一二三線城市的土地市場並無明顯降溫」。

每年最多賣地3次 利龍頭毛利率

至於中央在上月底宣布在內地22個重點城市實施「供地兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）的新政，要求有關城市今年賣地次數不能超過3次，孔令儀分析，此新政的目標是令地價降溫，引領樓市平穩發展，她對此樂觀其成，「大家經常提到麵粉（土地）與麵包（新盤）的問題，我認為內地政府希望降低地價，令樓價亦有下調空間。『供地兩集中』、『每年最多賣地三次』帶來甚麼影響呢？以二線城市天津為例，去年政府供應了約120幅住宅土地，每個月也有賣地，每月賣地數量介乎數幅至20多幅不等，但在『供地兩集中』的新政實施後，天津今年只會賣地三次，分別在第二季、第三季及第四季初進行，平均每次出售40幅土地。雖然天津今年供地數量與去年不變，但當天津及其他重點城市集中在3個時間點去賣地，而內房競投這些土地前須預先支付底價20%至50%作為按金，內房受到資金限制，便不可能所有土地均去競投，而隨着每幅土地的競投者減少，地價便可望回落」。

孔令儀指出，過去內房在公開市場買地發展項目，毛利率一般可達25%至30%，惟隨着近年地價攀升及限價賣樓，毛利率已回落到20%至25%%，而她認為，「供地兩集中」的新政對龍頭內房有利，可望提升毛利率及市場佔有率，「你也留意到消息公布當日，華潤置地（1109）、中國海外（0688）、龍湖（0960）及萬科（2202）等龍頭內房股股價隨即急升，因為它們除了資產負債表比較強勁外，亦有其他優勢。你要知道，內房從買地到預售只需要6至9個月，在今年第二、三、四季初，內地多個重點城市將有大量土地拍賣，內房屆時購入大批土地儲備後如何開工及預售，在管理上均是一大挑戰，這當然有利龍頭內房，原因是它們除了早已全國佈局外，內部投資及營運上亦具備標準化的系統，對它們應付密集的工作比較上有利」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]