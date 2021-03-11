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灣區大展拳腳 先了解勞動巿場結構

【明報專訊】內地開放港澳同胞回大灣區發展，如果大家想在大灣區大展拳腳，最好先了解香港以外大灣區其他勞動市場，可從各市的產業發展、人才需求、薪酬趨勢及大灣區招聘平台，找到機遇或新方向。

有意到大灣區工作的港人，會擔心內地的薪酬水平不及香港，早前浸會大學聯同華南理工大學、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會合辦「2020粵港澳大灣區薪酬及福利調查」顯示，包括港澳及9個廣東省城市預期2021年薪酬調整幅度介乎1.1%至8.8%，其中香港預計加福為1.7%至1.8%，而廣東省城市則有5.2%至5.6%，調查顯示大灣區薪酬有較高速增長。

雖然粵省的起薪點較香港低，但隨着工作經驗增加，加薪速度較快。調查指，起薪點方面，資訊科技於香港、澳門及廣東省城市中，均名列最高的三大行業之一，工程、財務會計、研發及市場拓展均在此列。

IT管理薪酬最高 連續兩季居首位

近期內地招聘平台智聯招聘發布的《2020年冬季深圳僱主需求與白領人才供給報告》，顯示深圳地區2020年秋季求職期的平均月薪為10,758元（人民幣．下同），為全國第三高。而大灣區內廣州、珠海、東莞、佛山地區2020年秋季求職期的平均月薪分別為9483元、9265元、8864元及8616元。按職業比較，內地最高薪酬的職業是IT管理/項目協調連續兩個季度位居第一，薪酬以6.4%的按季增速上升至月薪22,384元。高級管理以20,598元排名第二。

內地招聘面試較多設有筆試，亦會要求求職者在履歷表說明年齡、婚姻狀况及性別等。內地公司除了基本底薪外，另有許多津貼及獎金，比重亦不小，與香港普通只計算底薪有別。香港打工仔可先到這兩個網站chinajob.mohrss.gov.cn及www.mohrss.gov.cn，了解內地就業情况，根據本身優勢選擇相關的工作。

每年居住不滿183天 毋須繳薪俸稅

香港勞工處亦建議港人北上工作時要先學識使用簡體字。如不諳簡體字，日常生活及工作都會很不方便。學習簡體字對慣用繁體字的港人而言，應不會有很大的困難，可嘗試閱讀簡體字的書籍、觀看附簡體字幕的電影及電視節目，或在網上看內地的報章雜誌等入手。如果從事的工作涉及電腦文書處理，最好先學會簡體字輸入法。

另外，中央在2019年3月1日宣布，在內地繳納個人所得稅關於「183天」計算方法是在內地停留當天不足24小時，不計入在內地居住天數。當地政府為境外（包括香港地區）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼。在內地每年累計居住日數不滿183天或者單次離境超過30日，毋須在內地繳納個稅。現時內地薪俸稅為3%至45%不等，視乎打工仔的月薪。

明報記者 龍彩霞

[活在灣區]

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