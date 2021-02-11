經濟

香港地產

億京粉嶺安全街18號近762萬入場

【明報專訊】非住宅減辣後，部分發展商積極拆售新式工廈項目，其中億京2018年8月以逾7.3億元、每方呎樓面地價約3617元投得的粉嶺安全街18號，將在下周六（20日）拆售。億京發展項目及銷售策劃總監潘志才表示，當日以先到先得形式發售，首推70伙，位於項目7至11樓，以「震撼價」推出，建築面積由1572至2040方呎，售價由761.93萬元入場，呎價4790元起，平均呎價5127元。

潘氏續指，項目每個單位設24小時中央冷氣及獨立洗手間，是次開價參考市場價格及同區物業做價，首批單位有折讓，預計未來項目有加價空間，部分買家可享有認購車位權利，詳情容後公布。

他又透露，除粉嶺安全街18號發展項目外，九龍灣富臨中心及葵涌佳宝22亦正推售；另荃灣西楊屋道PLAZA 88的商場及寫字樓亦正招租。

新式工廈每伙設獨立洗手間

商舖市場方面，市場消息指，深水埗黃竹街1至3號地下1號連閣樓、1樓，面積合共約4000方呎，原業主早前以3600萬元放售，至近日數度議價後以2398萬元易手，累減1202萬元或33%，呎價5995元。原業主早於1999年1100萬購入物業，故大幅減價後仍帳面獲利1298萬元或約1.18倍。

另深水埗福華街174至178號地下7號舖，面積約500方呎，原業主前以1380萬元連租約放售，近期議價後減價80萬元或約6%、以1300萬元易手，呎價2.6萬元。據悉，商舖現由日本餐廳租用，月租約3.6萬元，租期至明年4月，即買家可享租金回報3.3厘。原業主2015年9月869萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利431萬元或50%離場。

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