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尚悅‧天城開齋 洋房2600萬成交

【明報專訊】本月新盤特色戶或洋房交投活躍，其中恒地（0012）元朗唐人新村洋房項目尚悅‧天城錄得首宗成交，一幢洋房以2600萬元、實呎約1.4萬元售出。另新地（0016）繼何文田太子道西Prince Central於上周開價後，沙田多石街瓏珀山第1期，最快可於本月底上載樓書。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，尚悅‧天城19號洋房，實用1826方呎，連137方呎私人花園及兩個車位，4房4套設計，以2600萬元售出，實呎約14,239元，該營業（一）部2月至今售出379伙住宅單位，套現逾20.35億元，其中香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧嵐天則售出337伙，項目明日將推售112伙。

傲玟連沽3伙套近1.27億

事實上，近日豪宅新盤成交活躍，高銀集團負責銷售的何文田傲玟，剛過去周二連沽3個3房戶，單日套現近1.27億元，3個單位分別為2座3樓、11樓及12樓A室，實用同為1403方呎，成交價由3930.9萬至4366.136萬元，實呎28,018至31,120元。

瓏珀山最快月底上載樓書

此外，踏入2021年至今仍未開售全新盤的新地，旗下瓏珀山第1期正準備推售。新地代理總經理胡致遠指，瓏珀山樓書最快本月內完成，有望於本月底上載，項目示範單位亦趕工中，項目標準戶實用約920至1500方呎，其中3房比例佔逾七成，當中3房連套房及工作間單位，約佔樓盤逾四成。

同系已屆現樓的大埔白石角雲滙2期昨加推64個單位價單，扣除最高19%優惠後，折實價633.56萬至1532.6萬元，折實實呎16,500至20,300元，折實平均實呎18,435元。發展商同時公布銷售安排，下周三將推出12伙發售。

另會德豐、信置（0083）等西南九龍長沙灣維港滙I將於周六進行首輪銷售，當中228伙以價單形式發售，市場消息指，項目至昨日暫收約1800票，超額近7倍。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心最終可收逾2000票。項目亦伙拍中原按揭及經絡按揭提供優惠，包括全期按息低至H加1.3厘，上限為P減2.75厘（P為5.25厘），並設最高1.2%現金回贈。

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