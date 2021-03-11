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市建局橡樹埃華街收41份意向 逼新高

【明報專訊】市區蚊型項目亦受發展商歡迎，昨日截止遞交發展意向書的市建局大角嘴橡樹街/埃華街項目，市建局共收到41份發展意向書，創獲收意向書數目次高，逼近2017年1月中環卑利街、嘉咸街地盤A獲收43份歷來最多意向書紀錄，該項目最終由信置（0083）投得。美聯測量師行董事林子彬表示，項目規模發展適中，故吸引不少中小型發展商遞交發展意向。

翻查資料，市建局2017年9月推出旺角新填地街/山東街發展項目時，當時亦收到41份意向書，為市建局九龍區重建項目中，收到最多意向書的項目，最終由信置、莊士機構（0367）中標，並已命名為ONE SOHO，正待批預售。

可建6萬呎樓面 最高估值9億

據悉，有遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置、會德豐、南豐、華懋、英皇（0163）、其士（0025）、遠展（0035）、宏安地產（1243）、爪哇（0251）、德祥地產（0199）、宏基資本（2288）等，另中資如萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、遠洋集團（3377）亦有遞交意向書。

項目地盤面積6663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

綜合市場人士的估計，項目估值約5.4億至9億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.5萬元。

霎東街5號批強拍 底價逾6億

另土審昨日就銅鑼灣霎東街5號批出強拍令，底價為6.06億元，較2020年5月提出申請時的估值約逾3.35億元，高逾2.7億元或80.6%，若以最高可建約4萬方呎計，每方呎樓面地價約1.5萬元。

九倉等文輝道地高次標價兩成

此外，地政總署昨日以不記名方式，公布山頂文輝道9及11號餘下標價，介乎43.5億至61.13億元，每方呎樓面地價約30,006至42,168元，即九倉（0004）伙拍城中富豪等以72.5億元奪地，較次標貴19%。

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