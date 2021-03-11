經濟

香港地產

港大醫學院長梁卓偉 3938萬首置購碧瑤灣

【明報專訊】隨着疫情保持穩定，樓市亦回穩，部分名人趁機入市，其中作為政府專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉，本月初便以「首置」身分，以3938萬元購入薄扶林碧瑤灣一個4房單位。另諾誠健華（9969）大股東之一彭其前，上月則以6560萬元購入九龍站凱旋門一個4房戶。

土地註冊處資料顯示，碧瑤灣43座低層單位，實用面積2142方呎，4房間隔，本月初連一個車位以3938萬元售出，實呎18,385元，屬市價水平，登記買家梁卓偉（LEUNG GABRIEL MATTHEW），即港大醫學院院長。梁卓偉今次交易只須付約167萬元印花稅，即樓價約4.25%，換言之是以首置名義入市。原業主2013年初2688萬元購入，持貨8年，帳面獲利1250萬元，賺幅約46%。

資料顯示，作為政府專家顧問的梁卓偉，上月底指香港接種的「科興」和「復必泰」兩款新冠病毒疫苗均安全，而基於道德責任，他個人會「身先士卒」第一時間接種「復必泰」疫苗。

諾誠健華大股東6560萬入市凱旋門

另外，土地註冊處資料顯示，凱旋門觀星閣高層B室，實用面積1513方呎，4房雙套間隔，上月以6560萬元售出，實呎43,358元。登記買家為彭其前(PANG KEE CHAN HEBERT)，即諾誠健華大股東之一，並以「首置」身分入市。彭其前曾任國務院前總理溫家寶兒子溫雲松有份創辦的新天域資本首席財務官，及為私募基金尚珹資本的聯合創始人之一。原業主2016年11月5400萬元購入，帳面獲利1160萬元或21%。

允記體育3840萬沽御龍山4房

土地註冊處資料又顯示，「波鞋街鼻祖」允記體育用品，上月以3840萬元售出火炭御龍山9座中層A室連車位，實用面積1847方呎，4房間隔，望馬場景，實呎20,790元。

原業主允記2009年3047萬元購入單位，及後再以170萬元購入車位，總購入價3217萬元，現帳面獲利623萬元或近兩成。

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