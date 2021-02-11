收租客連辣稅259萬購128呎「龍牀盤」 實呎逾2萬創菁雋同類新高 不足3年帳賺三成

明報記者 歐陽慧恩

菁雋2019年中才正式發售，所有二手放盤單位均未過3年額印期，向來交投疏落，上月亦未見成交，但本月交投開始轉旺。美聯區域聯席董事梁浩文指，屋苑低層31室，實用128方呎，開放式間隔，以235萬元成交，實呎18,359元，原業主2019年7月183.4萬元購入單位，帳面獲利51.6萬元或三成，由於持貨不足3年，須付樓價10%額外印花稅，涉資約23.5萬元。

不過，據悉辣稅由買方支付，換言之若連辣稅計，買家入市成本達258.5萬元，實呎亦高達20,195元。梁指，現時同類單位市值租金約7000元，租金回報約3.2厘。

麥明詩等141呎戶290萬放售

至於屋苑另一額印稅成交為低層26室，實用169方呎，以288萬元易手，同樣是開放式間隔，實呎17,041元，買家亦是收租客。原業主2019年7月264萬元購入上址，帳面獲利24萬元或9%。業主須付10%額印稅，不過若連同當年發展商提供的現金回贈計，業主仍可微利離場。

據悉，屋苑業主之一、前港姐冠軍麥明詩或有關人士，近日亦提價一成連租約放售手持的9樓雙號室，單位實用141方呎，現叫價至290萬元，即每呎叫20,567元，不包額印稅，目前租金為7500元。

昇柏山凶宅同層2房698萬市價沽

除細單位外，部分另類盤亦瞬即獲市場承接。市場人士指，荃灣大窩口昇柏山中層RE室，新近以698萬元易手，屬市價成交，單位實用520方呎，2房間隔，實呎13,423元，據悉同層單位本月初剛有女租客因財政問題燒炭自殺，上述成交單位業主即於翌日將單位以700萬元放售，數日後僅減價2萬元獲買家承接。原業主2013年467萬元購入上址，帳面獲利231萬元或近五成。

資料顯示，屋苑高層RE室，面積及間隔均與上址相若，但樓層比上址高約十餘層，去年12月以703萬元成交，只比上址貴5萬元。

馬鞍山嵐岸亦錄高市價成交個案。市場消息指，嵐岸6座中層C室，實用488方呎，2房間隔，新近以775萬元成交，實呎15,881元，為屋苑接近一年最高呎價成交。原業主2017年以632萬元購入上址，帳面獲利143萬元或23%。