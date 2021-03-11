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經濟
2021年3月11日星期四
技術取勝
投資策略
國泰去年蝕219億 資金僅夠年半用 分析：進一步裁員融資壓力大
國泰已取回5航點 暫限貨運
快運續「零貢獻」 國泰仍看好廉航商譽前景
港股微升成交跌 分析籲趁反彈減持科技股
朝雲首日潛水13％ 一手蝕逾600元
亞太區復蘇 Prada半年經營溢利逾2億歐元
2月新增人幣貸款社融均勝預期 歷年同期新高 反映金融機構放貸仍積極
內地連續兩月通縮 食品價轉跌0.2%
彭博：中證監擬提高科創板門檻 更強調企業「硬技術」 螞蟻上市添難度
中電澳洲電廠提前2028年退役
政府宣布成立積金易平台公司
設委會謀轉型 GME一周升近兩倍 政府準備派錢 散戶再添彈藥
美核心通脹仍溫和 10年債息徘徊1.5厘
Grab擬藉SPAC加快上市
張兆聰：內需股蒙牛基本因素佳 買盤現
李曉佳：城中富豪愛用KOL 小心免費才是最貴
技術取勝：九龍倉中線有望挑戰22元
微博「河蟹」敏感詞 唔畀顯示「股市大跌」
名人防疫 兩種疫苗各有所愛
劉思明：受惠憧憬復蘇 長和回吐可取
周顯：SPAC和殼股一丘之貉
湯文亮：良心收租佬惡夢剛開始
收租客連辣稅259萬購128呎「龍牀盤」 實呎逾2萬創菁雋同類新高 不足3年帳賺三成
港大醫學院長梁卓偉 3938萬首置購碧瑤灣
市建局橡樹埃華街收41份意向 逼新高
尚悅‧天城開齋 洋房2600萬成交
億京粉嶺安全街18號近762萬入場
灣區大展拳腳 先了解勞動巿場結構
灣區須知：內地熱門招聘平台合港人需要
彭博孔令儀：內銀收水 更利龍頭內房股
重慶房企本周爆債務違約 反映商業地產轉弱趨勢
技術取勝：九龍倉中線有望挑戰22元
【明報專訊】華晨短線或上試8元（圖）
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