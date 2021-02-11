Grab擬藉SPAC加快上市

Grab考慮上市的消息，在該公司與印尼競爭對手Gojek的合併談判破裂後傳出。Grab早前才宣布，完成價值20億美元定期貸款融資。Grab當前面臨激烈的市場競爭，而相關資金將提升其流動性。除Grab以外，東南亞多家科技獨角獸，如Traveloka等，也在考慮通過與SPAC合併來上市。SPAC已成為全球融資的趨勢， 從而規避傳統IPO的監管。

Disney+訂戶破億 2024年目標逾2.3億

此外，迪士尼公布，旗下串流影視平台Disney+在推出16個月後，註冊訂戶突破1億大關。迪士尼原先預計，Disney+到2024年底可獲6000萬至9000萬訂戶。根據最新目標，Disney+到2024年底的訂戶人數將介乎2.3億至2.6億之間。迪士尼早前公布，每年計劃推出100多部新影片，包括動畫、真人電影、漫威（Marvel）及星戰系列等，當中八成在Disney+提供。

（綜合報道）

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