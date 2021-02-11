Grab擬藉SPAC加快上市

【明報專訊】彭博引述知情人士稱，獲軟銀支持的東南亞召車平台Grab，尋求與特殊目的收購公司（SPAC）合併，以加快在美國的上市程序。消息稱，為Grab上市提供諮詢服務的摩通及摩根士丹利，正尋找與Grab合併的SPAC目標，不過Grab尚未排除透過傳統IPO在美國上市。Grab是東南亞最具價值的獨角獸之一，目前估值超過160億美元（約1248億港元）。
Grab考慮上市的消息，在該公司與印尼競爭對手Gojek的合併談判破裂後傳出。Grab早前才宣布，完成價值20億美元定期貸款融資。Grab當前面臨激烈的市場競爭，而相關資金將提升其流動性。除Grab以外，東南亞多家科技獨角獸，如Traveloka等，也在考慮通過與SPAC合併來上市。SPAC已成為全球融資的趨勢， 從而規避傳統IPO的監管。
Disney+訂戶破億 2024年目標逾2.3億
此外，迪士尼公布，旗下串流影視平台Disney+在推出16個月後，註冊訂戶突破1億大關。迪士尼原先預計，Disney+到2024年底可獲6000萬至9000萬訂戶。根據最新目標，Disney+到2024年底的訂戶人數將介乎2.3億至2.6億之間。迪士尼早前公布，每年計劃推出100多部新影片，包括動畫、真人電影、漫威（Marvel）及星戰系列等，當中八成在Disney+提供。