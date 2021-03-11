美核心通脹仍溫和 10年債息徘徊1.5厘

眾院通過紓困案在望 納指續升

美國眾議院可望於美東時間周三通過價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，美股三大指數早段續升。道指早段升350點再創新高。在能源股及周期性股（cyclicals）帶動下，標普500指數早段升0.8％。納指繼周二上漲3.7％，創去年11月以來最大單日升幅後，昨早段再升1.5％。近期獲部分機構投資者垂青的比特幣，昨晚價格重上5.6萬美元關口。

Tesla周二市值增千億美元 兩倍福特

電動車製造商特斯拉（Tesla）股價在周二反彈近20％，昨早段再漲3％。周二的驚人升幅，令特斯拉市值增加逾1000億美元，增幅相當於福特（Ford）市值兩倍。串流設備製造商Roku及支付系統供應商Square繼周二升逾一成後，昨早段續升。重倉上述科技股的「科技女股神」Cathie Wood的旗艦ETF ARK Innovation（ARKK）繼周二升一成後，昨早段再升3％。不過蘋果股價早段微跌。

《日經亞洲評論》引述知情人士稱，蘋果將在今年上半年削減iPhone 12 mini的產量。消息稱，與去年12月的產量目標相比，蘋果準備將所有iPhone訂單削減約20％。

（綜合報道）

[國際金融]