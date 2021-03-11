經濟
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美核心通脹仍溫和 10年債息徘徊1.5厘

【明報專訊】由於汽油價格上漲，美國2月的消費品及服務整體價格，以6個月來最快的速度增長。2月的消費者物價指數（CPI）按月升0.4％，符合經濟師預期。過去12個月的通脹率，由1月時的1.4％升至1.7％。油價上漲，加上由木材至半導體等許多關鍵材料短缺，令物價將面臨更大的上漲壓力。不過剔除食品和能源價格的核心CPI，上月按年僅升1.3％，反映目前的通脹壓力仍然溫和，緩和了市場對通脹加劇可能刺激債息上升的憂慮。數據公布後，美國10年期國債孳息率繼續在1.5厘左右徘徊。

眾院通過紓困案在望 納指續升

美國眾議院可望於美東時間周三通過價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，美股三大指數早段續升。道指早段升350點再創新高。在能源股及周期性股（cyclicals）帶動下，標普500指數早段升0.8％。納指繼周二上漲3.7％，創去年11月以來最大單日升幅後，昨早段再升1.5％。近期獲部分機構投資者垂青的比特幣，昨晚價格重上5.6萬美元關口。

Tesla周二市值增千億美元 兩倍福特

電動車製造商特斯拉（Tesla）股價在周二反彈近20％，昨早段再漲3％。周二的驚人升幅，令特斯拉市值增加逾1000億美元，增幅相當於福特（Ford）市值兩倍。串流設備製造商Roku及支付系統供應商Square繼周二升逾一成後，昨早段續升。重倉上述科技股的「科技女股神」Cathie Wood的旗艦ETF ARK Innovation（ARKK）繼周二升一成後，昨早段再升3％。不過蘋果股價早段微跌。

《日經亞洲評論》引述知情人士稱，蘋果將在今年上半年削減iPhone 12 mini的產量。消息稱，與去年12月的產量目標相比，蘋果準備將所有iPhone訂單削減約20％。

（綜合報道）

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