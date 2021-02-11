設委會謀轉型 GME一周升近兩倍 政府準備派錢 散戶再添彈藥

風投基金創辦人

散戶群組「爸爸」領導轉型

在社群論壇Reddit的WallStreetBets散戶炒股群組被稱為「爸爸」（Papa）的科恩，是風投基金RC Ventures及寵物用品電商平台Chewy的聯合創辦人。由他擔任主席的GME策略規劃及資本分配委員會，負責評估GME的營運目標、資源優次分配、數碼發展及人事安排等。Chewy的前營運總監阿塔爾（Alan Attal）也加入了該委員會。

GME的聲明稱，新的委員會將專注於訂定方針，使GME轉型至科技領域，助股東創造持久的價值。不過GME是次改革，完全沒有提及作為董事會成員的GME行政總裁謝爾曼（George Sherman）的角色。此外，將於本月底離任的GME財務總監貝爾（Jim Bell），據稱也是因為與科恩的經營理念不合而被迫請辭，GME現正尋找具技術或電商經驗的人才填補貝爾的空缺。為推動改革，GME近期招聘了新管理層，主管客服及電商事務，包括由Chewy初期員工德爾金（Kelli Durkin）擔任客戶服務副總裁。

主導GME轉型的科恩，其旗下的RC Ventures去年9月購入大量GME股票，持股量超過12%而成為該公司第二大股東。據稱，科恩當時向GME董事會提出轉型為電商的構想。至今年1月，科恩及其相關人員取得了GME的3個董事會席位，令活躍於社交平台的散戶憧憬該公司轉型，並上演了散戶「挾空倉」的戲碼。

面對亞馬遜競爭

股價低迷曾見5美元

隨着手遊興起，加上亞馬遜等電商平台搶佔了遊戲零售市場的份額，GME近年的銷售呈下降趨勢。在去年8月科恩介入GME前，GME的股價才5美元左右，直至本周二其股價升近50倍至246.9美元，市值達到172億美元，不過現時股價仍遠低於其1月28日觸及的483美元歷史高位。

市場人士注視新一輪逼空大戰會否上演。根據金融分析公司S3 Partners的數據，GME的空倉價值為25.8億美元，相當於該公司股票流通量24.3%。不過自2月26日以來，沽空股票的數量下降約25%至1330萬股。

空倉量大降 市場關注再掀逼空戰

GME早前的交易狂潮，已促使美國監管機構開始考慮為沽空、期權投資及股票交易「遊戲化」（Gamification）等制定新規。美國證交會（SEC）代理主席Allison Herren Lee表示，應「認真考慮」推行一些改革，包括向提供期權交易的經紀收緊要求、對經紀商把客戶的交易訂單轉賣給其他公司（即PFOF，訂單流付款）提出新條件，並提高對冲基金和其他沽空者的披露標準。

監管券商行業的金融業監管局（Finra）亦表示，正審查其規則能否解決手機交易軟件帶來的潛在風險。這些軟件可能通過推送促使投資者不斷交易。

（綜合報道）

[國際金融]