彭博：中證監擬提高科創板門檻 更強調企業「硬技術」 螞蟻上市添難度

明報記者 陳偉燊

對於有關消息，中國證監會沒有回覆彭博，上海證券交易所則不予置評。根據最後數據顯示，科創板自2019年7月推出，共受理541家企業上市申請，當中包括在港上市的中芯國際（0981）及曾經在港上市的華熙生物共236家企業上市，總市值及流通總市值分別有3.15萬億元（人民幣‧下同）及1.03萬億元，市盈率80.36倍，近兩周成交額平均由196億至302億元左右。

現已看重資金投放科技創新領域

按現時科創板上市的要求，主要注重企業本身科技含量，注重資金投放於科技創新領域。按照科創板上市規則，要求股本總額不低於3000萬元，公開發售股份要求佔比不少於25%，或股本總額超過4億元，公開發售佔比不少於10%。另在符合不同市值條件時，要相應滿足不同門檻的收入及利潤要求（見表）。

不過，在科創板快速擴大同時，亦面臨質量參差不齊及高估值等風險問題，監管機構正試圖壓制部分質量欠佳的企業在相對寬鬆包裝下上市。若落實新舉措，料對螞蟻集團重新上市增加更多不確定性。

傳有公司被敦促棄科創板上市

同時，彭博引述的消息指出，已有一些公司已被敦促放棄到科創板上市，其中一些可能轉到深圳創業板上市，並有傳京東科技放棄到科創板上市。在今次醞釀提高門檻之前，科創板已於去年因應上交所提出修改退市制度同時，在退市指標方面增設重大財務造假退市量化指標。

在近期針對首次上市的企業信息披露質量之現場檢查隨機抽查中，上交所表示，9家科創板申報項目中，有7家發行人和保薦機構分別在收到現場檢查書面通知後10個工作日內，撤回申請及撤銷保薦。

普華永道此前預計，今年到科創板上市的公司數目介乎150家至160家，融資介乎2000億至2100億元。