內地連續兩月通縮 食品價轉跌0.2%

【明報專訊】美國面對通脹風險，中國卻連續兩個月通縮。中國國家統計局昨日公布，2月的居民消費價格（CPI）按年跌0.2％，較預期的跌幅略小，按月升幅收窄0.2個百分點至0.6％。工業生產者出廠價格（PPI）按年升1.7%，勝預期增幅，是自2018年11月以來的高位，按月升幅收窄0.2個百分點至0.8％。
去年基數高 豬雞鴨價均錄跌幅
國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，食品價格由上月上升1.6%轉為下跌0.2%，影響CPI下跌約0.05個百分點。受去年同期基數較高影響下，食品中的豬肉、雞肉和鴨肉價格均按年錄得跌幅，分別跌14.9％、8.7％和2.6％。羊肉、水產品和雞蛋價格分別上升7.5%、5.9%和4.3%，漲幅均有擴大。非食品價格下跌0.2%，跌幅較上月收窄0.6個百分點，影響CPI下跌約0.15個百分點。
市場需求續回暖 工業品價格回升
PPI方面，當中，生產資料價格按年上升2.3%，升幅擴大1.8個百分點，其中，採掘工業價格上漲6.8%，原材料工業價格上漲2.9%，加工工業價格上漲1.7%。PPI 按月表現方面，主要因2月的工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖下，工業品價格回升。當中，生產資料價格上升1.1%，生活資料價格由上月的升0.2%轉為持平。調查的40個工業行業中，價格上漲的有25個，下跌的10個，持平的5個，變化情况與上月一致。