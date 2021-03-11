內地連續兩月通縮 食品價轉跌0.2%

去年基數高 豬雞鴨價均錄跌幅

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，食品價格由上月上升1.6%轉為下跌0.2%，影響CPI下跌約0.05個百分點。受去年同期基數較高影響下，食品中的豬肉、雞肉和鴨肉價格均按年錄得跌幅，分別跌14.9％、8.7％和2.6％。羊肉、水產品和雞蛋價格分別上升7.5%、5.9%和4.3%，漲幅均有擴大。非食品價格下跌0.2%，跌幅較上月收窄0.6個百分點，影響CPI下跌約0.15個百分點。

市場需求續回暖 工業品價格回升

PPI方面，當中，生產資料價格按年上升2.3%，升幅擴大1.8個百分點，其中，採掘工業價格上漲6.8%，原材料工業價格上漲2.9%，加工工業價格上漲1.7%。PPI 按月表現方面，主要因2月的工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖下，工業品價格回升。當中，生產資料價格上升1.1%，生活資料價格由上月的升0.2%轉為持平。調查的40個工業行業中，價格上漲的有25個，下跌的10個，持平的5個，變化情况與上月一致。