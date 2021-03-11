2月新增人幣貸款社融均勝預期 歷年同期新高 反映金融機構放貸仍積極

明報記者 陳偉燊

2月份新增貸款1.36萬億元（人民幣‧下同），按年增加4529億元，較原先市場預期的9500億元為多。按部門劃分，住戶貸款增加1421億元，其中，短期貸款減少2691億元，中長期貸款增加4113億元；企業單位貸款增加1.2萬億元，其中，短期貸款增加2497億元，中長期貸款增加1.1萬億元，票據融資減少1855億元。

社會融資規模增量1.71萬億

至於反映實體經濟從金融體系獲得資金餘額的社會融資規模，在2月份社會融資規模增量1.71萬億元，比去年同期多8932億元，原先預估規模為9100億元。到2月尾時，社會融資規模存量為291.36萬億元，按年增長13.3%。當中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，按年多增6211億元。

華泰證券指出，2月工作日少，本是融資淡季，政府又有信貸額度管控、房地產集中度管理等政策壓制，但社融和新增貸款仍創歷年同期新高，反映實體融資需求較強，主因製造業資本開支強勁及居民購房需求旺盛。另一方面，「就地過年」亦減低了農曆新年帶來的淡季效應。

該行預計，社融增速的高峰或已過去，宏觀政策緩退，但絕對值仍很高，宏觀流動性並未快速收縮。

「就地過年」減農曆新年淡季效應

昨日人行副行長陳雨露指出，2021年宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性，貸款延期還本付息的政策將會延續，大型商業銀行的普惠小微貸款將會增長30%以上。在防控好金融風險的基礎上，小微企業的無抵押信用貸款的佔比也將會繼續上升。

貨幣供應方面，2月份M2餘額為223.6萬億元，按年增長10.1%，增速較原先預估的9.4%為高。M1餘額為59.35萬億元，按年增長7.4%，比原先預估的11.1%為低，增速亦比1月低7.3個百分點。