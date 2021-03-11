亞太區復蘇 Prada半年經營溢利逾2億歐元

全年盈轉虧5414萬歐元

受疫情影響，集團去年2至5月平均有四成店舖關閉，4月有高達七成店舖關閉，至12月底仍有22％店舖因應疫情關閉，全年平均18％店舖關閉。按固定匯率計，亞太區銷售淨額按年下跌5.3％至9.64億歐元，是跌幅最細的地區，且取代歐洲成為集團最大市場，佔總銷售淨額40.3％，歐洲及美洲的銷售淨額按年分別下跌39.7％及28.7％。

集團指出，亞太區上半年零售銷售按年減少18.3％，下半年就增加9％，因中國內地、韓國及台灣錄得雙位數字增長，抵消其他國家跌幅、尤其是因遊客消失而受嚴重影響的港澳地區。

Prada財務總監兼執行董事Alessandra Cozzani表示，自去年底的復蘇趨勢延續至今，按年錄得中單位數的增長，訂單值亦已恢復至2019年水平。

至於會否加價，集團部分滿意產品價格，以往被低估的產品已調整至合理水平，強調現時價格定位不是來自單品加價，而是調整後提供更高價值的產品。