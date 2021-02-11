朝雲首日潛水13％ 一手蝕逾600元

廣聯工程今掛牌 暗盤微升每手賺100元

朝雲國際每名「頂頭槌」大戶獲分配高達700手或35萬股。以早前部分本地券商提供2.68厘息計算，凍資期6日，估計大戶要付息6.1萬元，首日每人連本帶息共蝕約48.5萬元。若早前借中資券商4厘息，孖展息將高達9.2萬元，首日共蝕51.5萬元。

此外，今日將有一隻細價股廣聯工程（1413）掛牌，昨日於輝立暗盤收報0.56元，升3.7％，每手5000股帳面賺100元。該股共計約有不到5萬人認購，一手中籤率4.7％，認購25手穩中一手。

汽車之家定價低上限三成

回港上市中概股汽車之家（2518）昨晚公布定價，每股176.3元。公司早前公布，第二上市招股價上限為251.8元，即最終定價較上限低近三成。汽車之家招股期間適逢科技股大跌，其美股預託證券（ADR）過去一周累跌約27％。截至昨夜10時，ADR盤前報93.9美元，微升0.2％。每4股港股等於1股美股ADR，按盤前價計算，港股定價較美股約有3.7％折讓。

汽車之家為內地汽車媒體網站，平保（2318）有份投資，擬下周一（15日）掛牌。

明報記者

[新股]