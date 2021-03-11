港股微升成交跌 分析籲趁反彈減持科技股

市况仍波動 宜平衡新舊經濟股組合

恒指收市升134點或0.47％，報28,907點；國指升86點或0.79％，報11,059點；恒生科技指數表現最佳，收市升153點或1.9％，報8216點。雖然大市回升，但港股通連續3日淨流出，昨沽出43.35億元，昨日大市成交更縮減至不足2000億元，僅1904億元，較周二減少逾三成，是3月3日以來最少。由上月中港股觸及近期高位以來，持續出現成交在跌市增、升市減的情况（見圖）。

個股方面，舊經濟股回吐，匯控（0005）跌2.05％，收報47.75元，拖低恒指52點；長和（0001）為跌幅最大藍籌，昨收市跌3.07％至61.55元，九倉置業（1997）及長建（1038）亦分別跌2.19％及1.51％。

舜宇昨升逾6％冠藍籌

新經濟股回勇，舜宇（2382）昨升6.23％，是升幅最大藍籌；美團（3690）升4.97％，收報317元，貢獻恒指升幅70點；騰訊控股（0700）收市報658.5元，升2.25％。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股現時日升日跌，投資氣氛更加審慎，加上A股走勢一般，亦影響北水來港意欲，令港股走勢不太明朗，無清晰方向，預計仍會較為波動，料於28,000至29,000點上落。

他建議，大市反彈時投資者可趁機將科技股減磅，以及留意低位買入舊經濟股，盡量平衡比例應對風險。恒指夜期至昨晚11時半報28,831點，低水77點。