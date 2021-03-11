國泰已取回5航點 暫限貨運

至於日前有媒體指中國民航局已向國泰批出15條航線的經營許可，國泰行政總裁鄧健榮（圖）解釋，要繼續營運港龍航線的話，就要獲得所有批准，除了本港運房局批出的航權外，還要獲得航線當地機場升降時段及經營許可。

歡迎大灣區航空加入市場

另外，深圳富商黃楚標去年牽頭成立大灣區航空，並找來順豐創辦人王衛、機管局前行政總裁許漢忠、前國泰港龍行政總裁丘應樺等進入董事局。國泰主席賀以禮直言，不會反對大灣區航空在港註冊營運，但強調現時並非新航空公司進入市場的最好時機，不過最終是否發牌還須由港府決定。

鄧健榮則表示，國泰擁有的航點已有逾100間航空公司競爭，因此集團一向歡迎競爭，有競爭才有進步，而且大灣區是集團看好的市場，大灣區航空的加入亦證明了大家目光一致，同樣看重大灣區的市場潛力。至於業界期盼的旅遊氣泡，林紹波表示，相信港府會推進這項措施，據了解政府亦一直與新加坡保持聯絡，尋找最適當的落實時機。