國泰已取回5航點 暫限貨運

【明報專訊】國泰去年10月宣布重組，除了裁員8500人，更停運國泰港龍，市場關注港龍航權歸還政府後將花落誰家。昨日業績會上，國泰航空顧客及商務總裁林紹波透露，已取得5個以往由港龍營運的航點，包括高雄、吉隆坡、福岡、河內和廈門，惟目前僅限貨運，料第二季會重獲更多航權。
至於日前有媒體指中國民航局已向國泰批出15條航線的經營許可，國泰行政總裁鄧健榮（圖）解釋，要繼續營運港龍航線的話，就要獲得所有批准，除了本港運房局批出的航權外，還要獲得航線當地機場升降時段及經營許可。
歡迎大灣區航空加入市場
另外，深圳富商黃楚標去年牽頭成立大灣區航空，並找來順豐創辦人王衛、機管局前行政總裁許漢忠、前國泰港龍行政總裁丘應樺等進入董事局。國泰主席賀以禮直言，不會反對大灣區航空在港註冊營運，但強調現時並非新航空公司進入市場的最好時機，不過最終是否發牌還須由港府決定。
鄧健榮則表示，國泰擁有的航點已有逾100間航空公司競爭，因此集團一向歡迎競爭，有競爭才有進步，而且大灣區是集團看好的市場，大灣區航空的加入亦證明了大家目光一致，同樣看重大灣區的市場潛力。至於業界期盼的旅遊氣泡，林紹波表示，相信港府會推進這項措施，據了解政府亦一直與新加坡保持聯絡，尋找最適當的落實時機。