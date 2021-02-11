經濟

國泰去年蝕219億 資金僅夠年半用 分析：進一步裁員融資壓力大

【明報專訊】受疫情影響，去年客運幾陷停頓的國泰（0293）昨日公布業績，錄得破紀錄巨額虧損218.76億元，是集團1986年上市以來第五次虧損，金額更遠超2008年金融海嘯及2016年燃油對冲慘蝕。雖然國泰先後因政府注資、裁員重組及上月發債，令可動用資金仍能支撐集團運作18個月，但有分析認為，客貨運前景比去年底評估更悲觀，國泰進一步裁員壓力上升，下半年亦有需要再融資。國泰行政總裁鄧健榮也表示，不排除任何可行措施與方案。

明報記者 陳子凌

國泰中午公布業績後股價受壓，全日跌0.6％。疫情下，去年客運收益大跌84％，貨運則錄17％升幅，燃油對冲錄30億元虧損，較前一年顯著擴大。員工開支雖減少21.6％至157.86億元，但已取代燃油成為國泰最大開支。另外，去年10月的裁員重組涉及成本約24億元。

國泰去年6月獲政府注資273億元及供股集資117億元，截至去年底，連同193.41億元流動資金及未動用信貸額93.96億元，集團可動用資金約286億元，加上今年2月發債融資67億元，以此計，可動用現金原應有353億元。

料實際現金不足286億 檢疫增開支

不過，公司同時透露今年初動用了約60億元償還過橋貸款，另有155億元政府注資已用於營運開支，因此目前實際可用現金或已急劇減少。另一方面，雖然去年裁員令每月開支減少5億元，但今年2月20日港府對機組人員實行更嚴格檢疫要求，令國泰每月成本增加最多4億元，達到13億至19億元。假設以去年底353億元現金及每月19億元開支計，可用資金能支撐18個月左右。

國泰主席賀以禮表示，維持今年上半年客運運力低於25％、下半年50％及全年低於50％的預期，重申市况恢復仍然不明確，但強調目前現金流健康，亦會繼續審視各種商業機會，可能在未來幾星期或幾個月籌募更多資金。

前景較去年底悲觀 分析料成本削無可削

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅指出，2月收緊檢疫要求的影響，不單令國泰抵消了重組所節省的開支，且影響其客貨運運力減少，尤其是客運未恢復之下，貨運減少將令國泰上半年情况更遜去年同期；加上疫苗注射比預期慢，下半年能否反彈更難預測。

尤璐雅又指，國泰營運前景比去年底時的預計更悲觀，但成本已「削無可削」，只有進一步裁員，惟經過去年裁減多達8500人，「再裁員的規模只會有限」。此外，雖然手頭現金尚足，且相信檢疫措施不會長期收緊，但國泰仍有需要儲備更多資金，料下半年會再有融資行動，不過不太可能再求政府出手。

相關字詞﹕巨虧 業績 現金流 融資 裁員 國泰

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