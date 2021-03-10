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王俊騏 基金特區

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東方匯理Wesley Lebeau：投資組合應保留增長股科技股

【明報專訊】美國債息仍高企不下，美元持續走強，高估值科技股沽壓沉重，舊經濟股繼續吸引資金流入。東方匯理資產管理旗下CPR主題股票投資高級基金經理Wesley Lebeau表示，最近債息上升，只是加快由去年已開始的板塊輪動，相信今年都會持續下去，基金組合亦已從一些增長股中先行獲利，轉倉到受惠經濟重啟相關股份中。

10年期美國國債孳息率一度突破1.6厘，但孳息率相對GDP增速比率卻是66年來最低，或預示債市可能進一步上升。Wesley分析，「債息由3月初起急升，加快了由去年11月開始的板塊輪動，全球股市可能會進入一個新模式，長線或增長型股票會失去優勢，資金轉去周期及價值股」。目前市場只聚焦於去年受疫情影響，而跑輸大市的股票，數碼轉型股不論估值處於什麼水平，都一致受到重創。雖然面對目前波動市況，但他強調不欲與聯儲局政策唱反調，不打算提高基金的現金水平，但有從一些高增長股中先部分獲利，轉倉到經濟重啟概念股。基金正尋找一些在通脹環境下，估值合理及能夠保持增長的股份。

電動車市場巨大 留意受惠數量效應公司

科技股最近失寵之際，公用銀行股當旺，更有愈升愈有趨勢。Wesley相信輪動會持續下去，板塊輪動源自市場對刺激經濟方案極有信心，及全球經濟復蘇帶來的需求支持，其中於美國包括基建和重建計劃可望振興工業和材料行業，刺激經濟計劃導致融資增加，息口預期升溫將有利金融業前景，還有美國新總統拜登，在刺激經濟計劃中推廣綠色能源。故他估計，資金輪動到工業，材料，公用事業和金融股等價值股的升勢只是剛剛開始。同時，投資者不應忽視疫情已經改變了大眾生活方式，增長及高科技股仍應保留在投資組合中。

提到去年高速增長股，不得不數電動車股，但近期跟隨一眾估值高的科技及新經濟股大幅回落，估值大蒸發。Wesley認為，電動車是一個巨大市場，行業內各個領域都尚有增長空間，會留意受惠於數量效應（Volume Effect）的公司。其中最看好一間驅動摩打（Traction Motor Systems）供應商龍頭，皆因該零件為電動車以至其他汽車動力的核心組件；又看好大型電池生產商，特別是在電池和儲電量領域有突破技術的廠商，一般是規模較小的新公司。今年全球股市將面臨挑戰，各種不同消息可能將大市波幅推升至更高水平。在前景欠明朗及經濟走勢極其多變下，Wesley稱將專注於選股，建立平衡及多元化的投資組合。他透露，基金仍持有不少數碼化轉型股份，包括雲端、大數據、金融科技及網絡安全，以及健康護理和環保等結構性增長主題，始終疫情改變了大眾生活的趨勢會持續下去，不受板塊輪動影響。

經濟重啟 可捕捉周期性板塊升勢

他同樣看好受惠周期性經濟復蘇的板塊，例如機械人、電動車和自動駕駛，還有醫療科技（MedTech）和診斷測試（Diagnostics）公司，以捕捉由經濟重啟到回復正常中，各個階段受惠的股票和主題。他相信今年積極管理和選股將很重要，會繼續在中型股尋找機會，特別是科技股，以捕捉更大升浪。

Wesley管理的香港組合創新動力股票基金，今年以來表現跑贏大市，去年錄得約58%回報。基金主要投資中小型股，有助組合更多元化，組合內也不限於科技股，而是各行業內的顛覆性公司，並覆蓋30多個子主題（Subthemes）。他又透露，基金會按長期經濟指標包括現金流回報率，及短期指標如估值及股價動能等，在海量的顛覆性股票中選股。所選公司都是在相關價值鏈中舉足輕重，在技術、工業或生產方面都能領先對手，另一關鍵在於這些公司透過盈利擴大市場的能力。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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