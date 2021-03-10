經濟

香港地產

韓國高麗參11萬租白沙道舖

【明報專訊】核心區舖租在疫情下持續大幅調整，土地註冊處顯示，銅鑼灣白沙道2號地下B及C舖，面積約700方呎，獲韓國高麗參（中國）有限公司承租3年，租期至2024年2月，首2年月租11萬元，即呎租157元，第3年月租為12萬元，呎租約171元。韓國高麗參（中國）有限公司是「正官庄」在中國、香港、澳門的代理，出售健康食品為主，並邀得著名韓星李敏鎬為正官庄全球代言人。

較對上租約大減四成

翻查資料，上述商舖自2009年起原由奇華餅家租用，最初月租為16萬元，至去年9月租約期滿後，轉租同區鄰近羅素街的利園山道29至33號麗園大廈地下I舖，奇華租約期滿前月租為19萬元，即現時韓國高麗參（中國）較對上租約低8萬元或42%。

施永青基金旗下

力寶太陽廣場逾10萬租

另商廈租金亦回落，中原寫字樓部高級資深分區營業董事陳玉雲表示，尖沙嘴力寶太陽廣場高層07室，面積約3275方呎，上手租客自去年11月租約期滿後，業主隨即以呎租約38元、即月租12.5萬元放租，但未獲洽租，及後減租至10.15萬元、呎租約31元獲承租，屬市價水平，新租客為海外樓盤展銷公司，租用作辦公室及展銷廳。

陳補充，上手租客以月租約13.4萬元、呎租約41元租用，即新租約較對上租約低24%。資料顯示，上述單位由施永青基金旗下的霸澤投資有限公司持有，基金2010年7月3438.75萬元購入，現租金回報約3.5厘。

相關字詞﹕韓國高麗參 力寶太陽廣場 施永青基金 白沙道 正官庄

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