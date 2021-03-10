韓國高麗參11萬租白沙道舖

較對上租約大減四成

翻查資料，上述商舖自2009年起原由奇華餅家租用，最初月租為16萬元，至去年9月租約期滿後，轉租同區鄰近羅素街的利園山道29至33號麗園大廈地下I舖，奇華租約期滿前月租為19萬元，即現時韓國高麗參（中國）較對上租約低8萬元或42%。

施永青基金旗下

力寶太陽廣場逾10萬租

另商廈租金亦回落，中原寫字樓部高級資深分區營業董事陳玉雲表示，尖沙嘴力寶太陽廣場高層07室，面積約3275方呎，上手租客自去年11月租約期滿後，業主隨即以呎租約38元、即月租12.5萬元放租，但未獲洽租，及後減租至10.15萬元、呎租約31元獲承租，屬市價水平，新租客為海外樓盤展銷公司，租用作辦公室及展銷廳。

陳補充，上手租客以月租約13.4萬元、呎租約41元租用，即新租約較對上租約低24%。資料顯示，上述單位由施永青基金旗下的霸澤投資有限公司持有，基金2010年7月3438.75萬元購入，現租金回報約3.5厘。