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上月額印成交量升七成 21月新高

【明報專訊】第四波疫情緩和後，二手交投回升，個別業主更連額印稅（SSD）沽貨，帶動上月涉及SSD成交宗數大幅反彈七成，涉及38宗，創21個月新高；而連同買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD），上月涉及三大辣稅成交亦回升35%至320宗。不過，隨著政府取消非住宅物業雙倍印花稅，上月總辣稅稅款僅約4.75億元，再創2014年7月後有紀錄以來新低。

三大辣稅僅4.75億 紀錄新低

稅務局最新公布，上月涉及SSD共38宗，比1月22宗多出約73%，更為2019年5月錄得57宗後21個月新高，反映期內有較多的買家持貨不足3年即沽出手持物業，惟涉金額1910萬元，比1月份5050萬元大減62%。

另主要反映投資者入市的DSD則有224宗，較1月174宗多出近29%，其中涉及住宅有223宗，按月升31%，涉及稅款3.796億元，按月升約11.5%。雖然政府早於去年11月已取消非住宅物業雙倍印花稅，不過，據稅務局資料，上月仍有一宗非住宅物業成交須支付有關稅款，涉及金額不足10萬元，相信是由於稅務局公布的數字是以買家繳付稅款時間計。換言之，上述個案料為政策實施前的成交，並非顯示上月情況。

此外，雖然本港因疫情未正式通關，不過，反映內地客及公司客入市的BSD亦連升兩個月，有關數字繼去年12月錄得32宗的歷史低位後，1月份輕微回升至41宗，升幅28%，而上月份相關成交則共有58宗，按月再增加約41%。不過，涉及BSD稅款，則由1月1.43億元大幅減少近47%，至7660萬元。

相關字詞﹕辣稅成交

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